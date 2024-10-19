Bandırmaspor, Fatih Karagümrük engelini tek golle geçti!

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Teksüt Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Kadir Akıllı
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Atınç Nukan, Faruk Can Genç (Dk. 45 Yasin Yağız Dilek), Mulumba, Mehmet Özcan, Diniyev (Dk. 72 Hikmet Çiftçi), İbrahim Kaya (Dk. 81 Poulinho), Nomel, Paixao (Dk. 90+6 Diakhaby)
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Djilobodji, Berkay Tolga Dabanlı, Camacho (Dk. 85 Ahmet Sivri), Wesley, Johnson (Dk. 77 Dovedan), Doh (Dk. 58 Paoletti), Göktan Gürpüz (Dk. 85 Adnan Uğur), Çağtay Kurukalıp, Atakan Rıdvan Çankaya, Lamkel
Gol: Dk. 33 Faruk Can Genç (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Djilobodji, Dk. 31 Wesley, Dk. 36 Berkay Tolga Dabanlı, Dk. 75 Johnson, Dk. 79 Camacho, Dk. 90+5 Lamkel (Fatih Karagümrük), Dk. 40 Mulumba, Dk. 90+5 Hikmet Çitfçi (Teksüt Bandırmaspor)