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Bandırmaspor, Fatih Karagümrük engelini tek golle geçti!

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#Bandırmaspor#Fatih Karagümrük#1. Lig
Bandırmaspor, Fatih Karagümrük engelini tek golle geçti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 16:13

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Teksüt Bandırmaspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi.

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Teksüt Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Kadir Akıllı

Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Atınç Nukan, Faruk Can Genç (Dk. 45 Yasin Yağız Dilek), Mulumba, Mehmet Özcan, Diniyev (Dk. 72 Hikmet Çiftçi), İbrahim Kaya (Dk. 81 Poulinho), Nomel, Paixao (Dk. 90+6 Diakhaby)

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Djilobodji, Berkay Tolga Dabanlı, Camacho (Dk. 85 Ahmet Sivri), Wesley, Johnson (Dk. 77 Dovedan), Doh (Dk. 58 Paoletti), Göktan Gürpüz (Dk. 85 Adnan Uğur), Çağtay Kurukalıp, Atakan Rıdvan Çankaya, Lamkel

Gol: Dk. 33 Faruk Can Genç (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Djilobodji, Dk. 31 Wesley, Dk. 36 Berkay Tolga Dabanlı, Dk. 75 Johnson, Dk. 79 Camacho, Dk. 90+5 Lamkel (Fatih Karagümrük), Dk. 40 Mulumba, Dk. 90+5 Hikmet Çitfçi (Teksüt Bandırmaspor)

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#Bandırmaspor#Fatih Karagümrük#1. Lig

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