Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Canlı Anlatım: Bandırmaspor Eyüpspor

#Bandırmaspor#Eyüpspor#1.Lig
Canlı Anlatım: Bandırmaspor Eyüpspor

Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final rövanş maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Eyüpspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final rövanş maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR: BANDIRMASPOR 1-0 EYÜPSPOR

5' Keny (P)

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Bandırmaspor: Gökhan, Okan, Alpay, Lokman, Caner, Landel, Mehmet, Kerim, Levent, Keny, Osmajic.

Eyüpspor: Çağlar Şahin, Mezague, Yalçın, Cenk Ahmet, Bülent, Taşkın, Timur, Ahmed, Oğulcan, Dibba, Gerson.

EYÜPSPOR'A GALİBİYET YA DA BERABERLİK YETİYOR

Eyüpspor'un her türlü galibiyet ve beraberlikte adını finale yazdıracağı eşleşmede, bir farklı Royal Hastanesi Bandırmaspor galibiyeti durumunda müsabaka uzayacak. Ev sahibi ekip ise maçı 2 veya daha farklı skorlarla kazanması durumunda tur atlayacak.

Eyüpspor sahasında oynadığı ilk maçta rakibini 1-0 mağlup etmişti.

Haberin Devamı

BANDIRMA'DA TANSİYON YÜKSEK

Bandırmaspor taraftarı, mücadele öncesinde konuk takım Eyüpspor yöneticilerinin tribüne girişi esnasında protokol tribününün bulunduğu bölüme yöneldi.

BANDIRMASPOR EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'e yükselme yarı final rövanş mücadelesinde Bandırmaspor, Eyüpspor'u konuk ediyor. Karşılaşma, bugün saat 15.30'dan itibaren TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bandırmaspor#Eyüpspor#1.Lig

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin?

#Anne Baba
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

Türkiye 'Mavi Bayraklı Plaj' sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü! Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

#Mavi Bayrak
Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

#Google

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin?

#Anne Baba
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

Türkiye 'Mavi Bayraklı Plaj' sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü! Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

#Mavi Bayrak
Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

#Google