Canlı Anlatım: Bandırmaspor Eyüpspor

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Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final rövanş maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR: BANDIRMASPOR 1-0 EYÜPSPOR

5' Keny (P)

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Bandırmaspor: Gökhan, Okan, Alpay, Lokman, Caner, Landel, Mehmet, Kerim, Levent, Keny, Osmajic.

Eyüpspor: Çağlar Şahin, Mezague, Yalçın, Cenk Ahmet, Bülent, Taşkın, Timur, Ahmed, Oğulcan, Dibba, Gerson.

EYÜPSPOR'A GALİBİYET YA DA BERABERLİK YETİYOR

Eyüpspor'un her türlü galibiyet ve beraberlikte adını finale yazdıracağı eşleşmede, bir farklı Royal Hastanesi Bandırmaspor galibiyeti durumunda müsabaka uzayacak. Ev sahibi ekip ise maçı 2 veya daha farklı skorlarla kazanması durumunda tur atlayacak.

Eyüpspor sahasında oynadığı ilk maçta rakibini 1-0 mağlup etmişti.

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BANDIRMA'DA TANSİYON YÜKSEK

Bandırmaspor taraftarı, mücadele öncesinde konuk takım Eyüpspor yöneticilerinin tribüne girişi esnasında protokol tribününün bulunduğu bölüme yöneldi.

BANDIRMASPOR EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'e yükselme yarı final rövanş mücadelesinde Bandırmaspor, Eyüpspor'u konuk ediyor. Karşılaşma, bugün saat 15.30'dan itibaren TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.