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Spor Arena
Haber Giriş: 17.10.2020 - 10:47 | Son Güncelleme:

Bandırmaspor Eskişehirspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Bandırmaspor Eskişehirspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
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Bandırmaspor Eskişehirspor maçı ile iki takım TFF 1. Lig'de karşı karşıya geliyor. Eskişehirspor 4 karşılaşmada 2 puan toplarken, Bandırmaspor 4 karşılaşmada 4 puanın sahibi oldu. Şimdi gözler bugün oyananacak mücadeleye çevrildi. Spor severler canlı yayın bilgilerini merak ediyorlardı. Peki Bandırmaspor Eskişehirspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

 

TFF 1. Lig heyecanı devam ediyor. 5. hafta maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Eskişehirspor'u konuk edecek.

Bandırmaspor Eskişehirspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Caner Ak düdük çalacak. Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekibin mücadelesi saat 13.30'da başlayacak ve TRT AVAZ'dan naklen yayınlanacak.

Royal Hastanesi Bandırmaspor geride kalan 4 haftada 4 puan, Eskişehirspor ise 2 puan topladı.

Bu arada TFF Kulüp Lisans Kurulu, Eskişehirspor'a 3 puan silme cezası verdi.

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