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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.08.2020 - 11:14,Son Güncelleme:

Bandırmaspor destek istiyor! "Tüm unsurlar toplanıp..."

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Bandırmaspor destek istiyor! "Tüm unsurlar toplanıp..."
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TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor'da kulüp asbaşkanı Onur Göçmen, başarılı olunması için tüm unsurların toplanıp hedefler doğrultusunda çalışması gerektiğini söyledi.

Göçmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bordo-beyazlı kulübün olağan seçimli genel kurulunun 11 Ağustos Salı günü gerçekleştirileceğini belirterek, kentteki tüm paydaşların kongrede birlik olması gerektiğini kaydetti.

Kendilerine verilen emaneti güzel noktalara taşıdıklarını ifade eden Göçmen, şöyle konuştu:

"Bandırmaspor küme düşme noktasından TFF 1. Lig'de mücadele edecek bir takım haline geldi. Şimdi kurumsal hamlelerin yapılması gerekiyor. Altyapı ve tesisleşme odaklı çalışmalar, dengeli gelir yapısı, mali disiplin ve denetim çerçevesinde üst liglerde kalıcı bir yapının kurulması gerekiyor. Bandırmaspor çevresinde ilçenin tüm unsurları toplamalı ve hedefler doğrultusunda çalışılmalıdır. Başarı için bu olmazsa olmazdır. Bandırmaspor kendi evlatlarına dönmeli ve altyapıdan çıkan gençlerle ülke futboluna hizmet etmelidir. Bu, uzun ve zor bir süreçtir. Bu hedeflerin gerçekleşmesi, bütün çevrelerin birlik olmasıyla başarılabilir."

 

Bandırmaspor destek istiyor Tüm unsurlar toplanıp...

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