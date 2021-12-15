Bandırmaspor Balıkesirspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Son iki haftayı mağlubiyetle kapatan Bandırma ekibi, lig sonuncusu Balıkesirspor karşısında kazanarak kötü gidişata dur demek istiyor.

Bu sezon yalnızca 2 galibiyet alabilen ve ligin dibine demir atan Balıkesirspor ise Bandırma deplasmanından puan veya puanlarla dönmenin hesabını yapıyor.

BANDIRMASPOR BALIKESİRSPOR MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Bandırmaspor Balıkesirspor maçı bugün saat 13:30'da başlayacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek. Karşılaşma TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.