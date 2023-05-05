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Bandırmaspor, Altınordu maçının tekrarını istedi

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#Bandırmaspor#1. Lig#Ali Palabıyık
Bandırmaspor, Altınordu maçının tekrarını istedi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 07:00

Beyçimento Bandırmaspor, TFF’nin, 3-3 biten Altınordu maçının hakemi Ali Palabıyık’a sezon sonuna dek görev verilmeyeceğini açıklamasının ardından müsabakanın tekrarını talep etti.

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Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Beyçimento Bandırmaspor, TFF’nin, 3-3 biten Altınordu maçının hakemi Ali Palabıyık’a sezon sonuna dek görev verilmeyeceğini açıklamasının ardından sürpriz bir talepte bulundu.

Bordo beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “30 Nisan Pazar günü oynadığımız Altınordu karşılaşmasında verilen skandal penaltı karşısında TFF, maçın hakemi Ali Palabıyık’a sezon sonuna kadar görev verilmemesi kararı verdi. Bu karar Bandırmaspor Kulübü’nün tepkisinin ne kadar yerinde olduğunu kanıtladı. Kulüp olarak sezon sonunda milyonların vicdanın rahatlaması için maçın tekrar edilmesini ya da kritik hatalı kararın verildiği 81. dakikadan itibaren yeniden oynatılmasını talep ediyoruz. Ayrıca yıllık izne ayrılan maçın hakemi Ali Palabıyık’ın derhal Türk futbolundan uzaklaştırılarak emekli edilmesini istiyoruz” denildi.

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#Bandırmaspor#1. Lig#Ali Palabıyık

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