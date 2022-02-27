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BandÄ±rmaspor, Adanaspor'u tek golle geçti

#BandÄ±rmaspor#Adanaspor#Tff 1. Lig
BandÄ±rmaspor, Adanasporu tek golle geÃ§ti

Spor Toto 1'inci Ligi 27'nci hafta karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda Royal Hastanesi BandÄ±rmaspor, Adanaspor'u konuk etti.Â

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18'inci dakikada saÄŸ kÃ¶ÅŸeden korner kazanan BandÄ±rmaspor'da korner atÄ±ÅŸÄ±nÄ± kullanan Caner Cavlun,Â topu kale iÃ§ine gÃ¶nderdi. Kafalardan seken top penaltÄ± noktasÄ±nda bulunan DoÄŸancan'la buluÅŸtu.Â DoÄŸancan topu, geliÅŸine bir vole vuruÅŸu yaparak aÄŸlara gÃ¶nderdi:1-0

28'inci dakikada Adanaspor Ã¼stÃ¼nde baskÄ±sÄ±nÄ± artÄ±ran BandÄ±rmaspor, ikinci gole Ã§ok yaklaÅŸtÄ±. LeventÂ AyÃ§iÃ§ek'in pasÄ±nda ceza alanÄ± saÄŸ Ã§aprazÄ±nda topla buluÅŸan Landel, kaleyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. Landel'in vuruÅŸuÂ kalenin hemen yanÄ±ndan dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda,Â  BandÄ±rmaspor soyunma odasÄ±na 1-0 Ã¼stÃ¼n girdi.

54'Ã¼ncÃ¼ dakikada DoÄŸancan, atÄ±lan uzun topta savunma arkasÄ±na sarktÄ±. Bir anda kaleci ile karÅŸÄ±Â karÅŸÄ±ya kalan DoÄŸancan, kaleciyi de geÃ§ti. AÃ§Ä±sÄ±nÄ± kaybeden DoÄŸancan, topu Ã¼stten dÄ±ÅŸarÄ± gÃ¶nderdi.

59'uncu dakikada kontra ataÄŸa Ã§Ä±kan BandÄ±rmaspor, Keny ile mutlak gol ÅŸansÄ±nÄ± deÄŸerlendiremedi.

Adana yarÄ± sahasÄ±nda topla buluÅŸan Keny, Donkor'u geÃ§erek kaleci ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. Keny'ninÂ plase vuruÅŸu kalenin solundan bÃ¼yÃ¼k farkla dÄ±ÅŸarÄ± gitti.

88'inci dakikada BandÄ±rmaspor'da Kenyin ara pasÄ±nda topla buluÅŸan Osmajic, kaleci ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yaÂ kaldÄ±. Osmajic'in vuruÅŸunu kaleci Ã§Ä±karttÄ±. Pozisyonun devamÄ±nda da gol gelmedi. KarÅŸÄ±laÅŸmadan 1-0 galip ayrÄ±lan BandÄ±rmaspor, kritik bir 3 puan kazandÄ±.

STAT: BandÄ±rma 17 EylÃ¼l

HAKEMLER: Alper Ã‡etin, Ä°smail Åžencan, Mehmet Åžahan YÄ±lmaz

RH BANDIRMASPOR: GÃ¶kay DeÄŸirmenci, Dos Santos, Lokman GÃ¶r, Mulumba, Keny, Okan Alkan,Â Mehmet Ã–zcan, Landel ( 90+2 Akabueze)Â DoÄŸancan Davas (Dk. 74 Beykan ÅžimÅŸek), Caner Cavlun (Dk.82 SÃ¼leyman LuÅŸ) Levent AyÃ§iÃ§ek( Dk. 74 Osmajic)

ADANASPOR: Burak Ã‡apkÄ±noÄŸlu, Celil YÃ¼ksel, Benasser, Tetteh, Donkor, Evren Korkmaz (Dk.82Â Cem Ã–zdemir) Amadou Ciss, Kadir KeleÅŸ, Roche, Ahmethan KÃ¶se (Dk.46 Eren KaradaÄŸ), FÄ±ratcanÂ ÃœzÃ¼m

GOLLER: Dk.18 DoÄŸancan (BandÄ±rmaspor)

SARI KART: Dk. 85 Cem Ã–zdemir (Adanaspor)

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#BandÄ±rmaspor#Adanaspor#Tff 1. Lig

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