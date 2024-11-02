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Bandırmaspor, Adana'da tek golle kazandı!

Güncelleme Tarihi:

#Bandırmaspor#Adanaspor#1. Lig
Bandırmaspor, Adanada tek golle kazandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 19:30

Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Adanaspor, evinde karşılaştığı Bandırmaspor’a 1-0 mağlup oldu.

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Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Diakite'nin ceza yayının içinden sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp kaleci Zafer’in önüne düştü.

28. dakikada Paixao’nun ceza yayının üstünden pasında Sergen penaltı noktasında düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

Hakemler: Ziya Gündüz, Dinçer Demir, Kıvanç Durmaz

Adanaspor: Korcan Çelikay, Isaac Donkor, Adama Fofana, Fatih Kurucuk, Feyzi Yıldırım, Harun Alpsoy (Devran Şenyurt dk. 74), Bonke Innocent, Amadou Ciss, Yepie Yepie (Tapsoba dk. 64), Diakite Abdoulaye Dabo dk. 75), Metehan Altunbaş (Doğukan Emeksiz dk. 64)

Yedekler: Jankat Yılmaz, Hıdır Aytekin, Cem Güzelbay, Burhan Tuzun, Metehan Mollaoğlu, Emir Can Aksu

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

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Bandırmaspor: Zafer Görgen (Akın Alkan dk. 39) Atınç Nukan, Lorng Nomel, Sergen Piçinciol, Rahmetullah Berişbek, Remi Mulumba, Coşqun Diniyev (Faruk Can Genç dk. 78), İbrahim Kaya (Kerem Kesgin dk. 59), Mehmet Özcan (Rodrigo dk. 90+3), Paulinho (Mexer dk. 78), Paixao

Yedekler: Yiğit Zorluer, Yağız Dilek, Emirhan Ayhan

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Gol: Sergen Piçinciol (dk. 28) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Metehan Altunbaş, Bonke Innocent (Adanaspor), Mehmet Özcan, Rahmetullah Berişbek (Bandırmaspor)

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#Bandırmaspor#Adanaspor#1. Lig

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