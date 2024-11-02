Bandırmaspor, Adana'da tek golle kazandı!

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Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
14. dakikada Diakite'nin ceza yayının içinden sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp kaleci Zafer’in önüne düştü.
28. dakikada Paixao’nun ceza yayının üstünden pasında Sergen penaltı noktasında düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
Hakemler: Ziya Gündüz, Dinçer Demir, Kıvanç Durmaz
Adanaspor: Korcan Çelikay, Isaac Donkor, Adama Fofana, Fatih Kurucuk, Feyzi Yıldırım, Harun Alpsoy (Devran Şenyurt dk. 74), Bonke Innocent, Amadou Ciss, Yepie Yepie (Tapsoba dk. 64), Diakite Abdoulaye Dabo dk. 75), Metehan Altunbaş (Doğukan Emeksiz dk. 64)
Yedekler: Jankat Yılmaz, Hıdır Aytekin, Cem Güzelbay, Burhan Tuzun, Metehan Mollaoğlu, Emir Can Aksu
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Bandırmaspor: Zafer Görgen (Akın Alkan dk. 39) Atınç Nukan, Lorng Nomel, Sergen Piçinciol, Rahmetullah Berişbek, Remi Mulumba, Coşqun Diniyev (Faruk Can Genç dk. 78), İbrahim Kaya (Kerem Kesgin dk. 59), Mehmet Özcan (Rodrigo dk. 90+3), Paulinho (Mexer dk. 78), Paixao
Yedekler: Yiğit Zorluer, Yağız Dilek, Emirhan Ayhan
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Gol: Sergen Piçinciol (dk. 28) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Metehan Altunbaş, Bonke Innocent (Adanaspor), Mehmet Özcan, Rahmetullah Berişbek (Bandırmaspor)