Bandırmaspor 7 maçlık galibiyet hasretini lideri yenerek dindirdi!

İkinci ligde şampiyon olarak TFF 1. Lig'e yükselen bordo-beyazlı ekip, yerli ve yabancı çok sayıda oyuncuyu kadrosuna kattı.

Lige istediği gibi başlayamayan Bandırmaspor, deplasmanda Ümraniyespor'a 2-1 yenildi, ikinci haftada ise ilk galibiyetini Akhisarspor'u 1-0 yenerek aldı.

Akhisarspor galibiyetinin ardından evinde Yılport Samsunspor'la 2-2 berabere kalan bordo-beyazlılar, bir sonraki hafta deplasmanda İstanbulspor'a 2-1 yenildi.

Ligin 5. haftasında Eskişehirspor'la evinde 1-1 berabere kalan Royal Hastanesi Bandırmaspor, daha sonra Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu.

Bordo-beyazlı ekipte, bu mağlubiyetin ardından teknik direktör Serdar Bozkurt'la yollar ayrılırken, yerine tecrübeli teknik adam Erkan Sözeri getirildi.

Yeni teknik direktörü Sözeri ile çıktığı ilk maçında Adana Demirspor'a kendi evinde 3-0 yenilen bordo-beyazlılar, daha sonra Giresunspor'a 1-0 ve Altınordu'ya da 2-0 mağlup oldu.

İstediği çıkışı bir türlü yakalayamayan Balıkesir ekibi, ligin 10. haftasındaki lider Tuzlaspor maçına 5 puanla 15. sırada çıktı. Deplasmanda mücadele eden Bandırmaspor rakibini 6-0 yenerek galibiyet hasretine son verdi.

Balıkesir ekibi, galibiyet serisini sürdürerek ligde üst sıralarda yer almayı hedefliyor.

- Onur Göçmez: "Takımımız ligin en önemli takımlarından biri"



Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Göçmez, takımlarının çok iyi yerlere geleceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bunu bir türlü sahaya yansıtamıyorduk, takımımız aile havasına ulaşmaya başladı. Başarının sırrı aile olmak, yönetim zaten birbirine çok bağlı. Yeni hocamızla da takımımız çok daha iyi bir aile ortamına kavuştu. Kaptanlarımız ve sorumluluk alması gereken futbolcularımız öne çıkmaya başladı. Oyuncularımız birbirine alışıyor. Takımımız ligin en önemli takımlarından biri ama lige daha yeni yeni alışıyoruz. Biz yönetim ve takım olarak iyi niyetliyiz, mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayacağız. Bugün karşılaştığımız takım hiç mağlubiyeti olmayan lider bir takımdı. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Ligi maç maç değerlendiriyoruz, çok mutluyuz."

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