Bandırmaspor 3 - 4 Denizlispor (Maç özeti ve goller)

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Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Denizlispor, Bandırmaspor ile deplasmanda karşılaştı.

Devre arası öncesi Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı müthiş bir maç sonrası eleyerek dikkat çeken Denizlispor, Bandırmaspor karşısında da 3-0 yenik duruma düşmesine karşın inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Karşılaşmada ev sahibi Bandırmaspor 22. dakikada Hakan Çinemre (kendi kalesine), 32. dakikada Doğan Can Davas ve 35. dakikada Kerim Avcı'nın golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Pes etmeyen Denizlispor ise 48. dakikada Oğuz Yılmaz, 51. dakikada İlhan Depe ve 65. dakikada Özer Özdemir ve 90. dakikada Ömer Şişmanoğlu'nun attığı gollerle sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Mücadele öncesi 16 eksiği bulunan ve altyapıdan 6 ismi A takıma dahil ederek Bandırma deplasmanına giden Denizlispor, yaptığı geri dönüşle kümede kalma yolunda kritik bir 3 puan almış oldu.

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Bu sonucun ardından Bandırmaspor 32 puanda kaldı. Denizlispor ise puanını 19'a yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

22nci dakikada Bandırmasporda Guido Koçerin kale içine çevirdiği topta Denizlisporda Hakan Çinemrenin ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



33üncü dakikada sol kanattan gelen ortaya iyi yükselen Doğan Can Davas, kafasıyla harika bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 2-0.



35inci dakikada sahneye çıkan Kerim Avcı takımını 3-0 öne geçiren golü kaydetti. Kerimin ceza alanı dışından sert şutu ağlarla buluştu: 3-0.



İlk yarıyı Bandırmaspor 3-0 önde kapattı.



48inci dakikada Denizlisporun kullandığı serbest vuruşta seken top Oğuz Yılmazın önünde kaldı. Oğuz topu uygun pozisyonda ağlara göndererek aradaki farkı 2ye düşürdü: 3-1.



52nci dakikada sahneye çıkan İlhan Depe farkı 1e indiren golü attı. Asımın kaleciden dönen şutunu takip eden İlhan Depe, ceza alanı içinde topla buluşarak düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı Bandırmaspor ağlarına gönderdi: 3-2.



65inci dakikada Denizlispor beraberliği yakaladı. Gökhan Sözenin kullandığı serbest vuruşta defansın arkasına sarkan Özer Özdemir, ceza alanı önünde topla buluşarak takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 3-3.



88inci dakikada Kenyin ortaya çevirdiği topa ayağının içiyle vuran Manaj önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. Manajın vuruşu üstten dışarı gitti.



90+6’ncı dakikada Gökhan Süzenin defans arkasına attığı pasta topla buluşan Ömer Şişmanoğlu, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti: 3-4.



Mücadelede başka gol olmayınca Denizlispor sahadan 4-3 galip ayrıldı.