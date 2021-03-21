MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBandırmaspor 3-2 Tuzlaspor
GeriFutbol Bandırmaspor 3-2 Tuzlaspor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 21.03.2021 - 16:44 | Son Güncelleme:

Bandırmaspor 3-2 Tuzlaspor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bandırmaspor 3-2 Tuzlaspor

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-2 yendi.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-2 yendi.

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Cem Özbay, Mehmet Akıncık
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun, Berat Satılmış (Dk. 72 Del Valle), Pote (Dk. 90 3 Torje), İshak Çakmak, Landel, Doğan Can Davas, Rayo (Dk. 90 1 Halilovic), Hakan Bilgiç (Dk. 72 Orhan Ovacıklı ), Mehmet Yiğit, Gökay Güney
Tuzlaspor: Metin Erol, İsmail Konuk, Yohou, Gökcan Kaya, Cajic (Dk. 77 Onur Ayık), Ahmet Yazar (Dk. 46 Arif Morkaya), Pucko (Dk. 46 Alan), Erdem Özenç (Dk. 55 Samet Asatekin), Thuram, Rotman, Anıl Karaer (Dk. 55 Yasin Güreler)
Goller: Dk. 1 Thuram, Dk. 7 Gökcan Kaya (Tuzlaspor), Dk. 45 2 Hakan Bilgiç, Dk. 53 Abdurrahim Dursun, Dk. 90 6 Samet Asatekin (kendi kalesine) (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Hakan Bilgiç (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 38 İsmail Konuk, Dk. 57 Yohou (Tuzlaspor)

Bandırmaspor 3-2 Tuzlaspor

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi