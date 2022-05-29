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Bandırmaspor 3-0 Eyüpspor (Bandırmaspor play-off finalinde)

#Bandırmaspor#Eyüpspor#1.Lig
Bandırmaspor 3-0 Eyüpspor (Bandırmaspor play-off finalinde)

Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde Bandırmaspor, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Eyüpspor'u evinde 3-0 yenerek play-off finaline çıktı.

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Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Bandırmaspor, evindeki maçı 3-0 kazandı ve play-off finaline yükseldi.

Bandırmaspor'un gollerini 5. dakikada penaltıdan Philippe Paulin Keny, 45+1'de Alpay Koldaş ve 58. dakikada Guy-Michel Landel attı.

Bandırmaspor'un Süper Lig'e yükselme maçındaki rakibini, bugün saat 18:00'da oynanacak İstanbulspor - BB Erzurumspor maçı belirleyecek. Erzurum'daki ilk maçı İstanbulspor 4-2 kazanmıştı.

Bandırmaspor 3-0 Eyüpspor (Bandırmaspor play-off finalinde)

CANLI SKOR: BANDIRMASPOR 3-0 EYÜPSPOR

GOLLER: 5' Keny (P), 45+1' Alpay, 58' Landel

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İlk yarı sonucu: 2-0

İLK 11'LER

Bandırmaspor: Gökhan, Okan, Alpay, Lokman, Caner, Landel, Mehmet, Kerim, Levent, Keny, Osmajic.

Eyüpspor: Çağlar Şahin, Mezague, Yalçın, Cenk Ahmet, Bülent, Taşkın, Timur, Ahmed, Oğulcan, Dibba, Gerson.

 

BANDIRMA'DA TANSİYON YÜKSEK

Bandırmaspor taraftarı, mücadele öncesinde konuk takım Eyüpspor yöneticilerinin tribüne girişi esnasında protokol tribününün bulunduğu bölüme yöneldi. Tibünde olaylar büyümeden önlendi. Öte yandan hakem Suat Arslanboğa'nın kararları da çok tartışıldı. Maçın sonunda da iki ekip arasında kısa süreli gerginlikler yaşandı.

 

 

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