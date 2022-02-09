Bandırmaspor 2 - 4 Sivasspor (Maç özeti ve goller)

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Sivasspor, deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaştı.

Rakibini 4-2 mağlup eden Sivasspor, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Sivasspor'a galibiyeti; 2, 45+3 ve 84. dakikalarda Max Gradel ve 79. dakikada Appindangoye kaydetti. Bandırmaspor2un golleri, 34. dakikada Levent ve 54. dakikada Landel'den geldi.

Bandırmaspor'da Lokman, 24. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada ani gelişen Sivasspor atağında sol kanatta topla buluşan Gradel önündeki boşluğu iyi değerlendirerek ceza alanı içine girdi. Gradel, sağ ayağının içiyle düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 0-1.

7'nci dakikada Bandırmaspor'da ceza alanı içinde topla buluşan Doğan Can'ın vuruşu az farkla direğin yanından dışarı gitti.

Haberin Devamı

23'üncü dakikada ev sahibi ekip, beraberlik golüne çok yaklaştı. Ceza alanı içinde topla buluşan Levent Ayçiçek'in vuruşunu kaleci dışarı çeldi.

24'üncü dakikada Lokman Gör'ün Kayode'ye yaptığı sert hareket sonrası mücadelenin hakemi Volkan Bayarslan, Lokman Gör'ü kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

34'üncü dakikada ceza alanı hemen dışından serbest vuruş kazanan Bandırmaspor'da topun başına geçen Levent Ayçiçek, takımına beraberliği getirdi. Levent , kalecinin sağından topu üst köşeye gönderdi: 1-1.

45+3’üncü dakikada Sivasspor'da ceza alanı içinde topla buluşan Gradel'in vuruşunda top defansa çaptı ve yön değiştirerek ağlarla buluştu: 1-2.

54'üncü dakikada Bandırmaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Leventin vuruşu kaleciden sekerek Landel'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda topu ağlarla buluştu: 2-2.

79'uncu dakikada Koray'ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Appindangoye’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.

85'inci dakikada ceza alanı yayı üzerinde topla buluşan Gradel, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-4.