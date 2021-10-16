Bandırmaspor 1-2 Ankaragücü

TFF 1. Lig'in 9. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yendi.
Müsabakanın 49. dakikasında ev sahibi ekipte Akabueze, penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Ramazan Keleş, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Santos, Mulumba, Guido Koçer (Dk. 76 Pucko), Keny, Okan Alkan, Landel, Doğan Can Davas (Dk. 70 Levent Ayçiçek), Akabueze (Dk. 70 Kerim Avcı), Caner Cavlun, Gökay Güney
MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Abdullah Durak (Dk. 46 Ali Kaan Güneren), Pinto, Eren Derdiyok (Dk. 74 Nadir Çiftçi), Ariyibi (Dk. 66 Owusu), İshak Çakmak, Zahid (Dk. 74 Chahechouhe), Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Murat Uçar (Dk. 83 Cem Ekinci)
Goller: Dk. 17 Guido Koçer (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 29 Erdem Özgenç, Dk. 84 Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü)
Sarı Kart: Dk. 90 4 Nadir Çiftçi (MKE Ankaragücü)
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