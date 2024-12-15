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Bandırma'da 4 gol var, kazanan yok

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#Bandırmaspor#Gençlerbirliği#Trendyol 1. Lig
Bandırmada 4 gol var, kazanan yok
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 16:15

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

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Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Teksüt Bandırmaspor, evinde Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

Hakemler: Yiğit Arslan, Kemal Mavi, Kürşathan Akın

Bandırmaspor: Zafer Görgen, Hikmet Çiftçi, Paulinho (Nomal dk. 69), İbrahim Kaya, Marco Paixao (Adama Salimou dk. 88), Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Kerem Atakan Kesgin dk. 84), Rametullah Berişbek, Mulumba, Faruk Can Genç

Yedekler: Yiğit Zorluer, Akın Alkan, Emre Batuhan Adıgüzel, Yasin Yağız Dilek, Rodrigo, Emirhan Ayhan, Edson

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Peter Etebo, Metehan Mimaroğlu (Umut İslamoğlu dk. 88), Oğuzhan Berber, Nalepa, Zan Zubek, Sami Gökhan Altıparmak (Mustapha Yatabere dk. 57), Alperen Babacan, Ensar Kemaloğlu (Samed Onur dk. 57), Amilton, Elias Durmaz (Çağrı Fedai dk. 76)

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Yedekler: Orkun Özdemir, Mete Kaan Demir, Berat Can Sebat, Aias Aosman, Emirhan Ünal, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Recep Karatepe

Goller: Nalepa (dk. 32), Metehan Mimaroğlu (dk. 81) (Gençlerbirliği), Marco Paxaio (dk. 45+1), Paulinho (dk. 54) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Hikmet Çiftçi (Bandırmaspor), Nalepa, Alperen Babacan (Gençlerbirliği)

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#Bandırmaspor#Gençlerbirliği#Trendyol 1. Lig

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