‘Bana bilgi vermiyorlar’ diyerek Galatasaray yönetiminden istifa etti

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Galatasaray Yönetim Kurulu’nda muhasip üye olarak görev yapan Levent Yaz, zehir zemberek bir açıklama yaparak istifa etti.

Tüzük gereği kulübe bağlı tüm şirketlerin mali bilgilerine erişim hakkına sahip olduğunu hatırlatan Yaz, “Bazı şirketlerimizin kulüp yönetimine bütçesini sunmaktan ve önemli konularda açıklamalar yapmaktan imtina etmeleri istifa kararı almamda etkin olmuştur. Sportif başarının parlak ışığı gözlerimizi körleştirmemelidir. Galatasaray bir kişi, grup ya da oluşuma değil Galatasaraylılara aittir. Yönetimler, Galatasaraylılar adına emanetçi olduklarını unutmamalıdır ve bu durumu içselleştirmelidir. İhtirasların, yöneticilik vasfının önüne geçmesine engel olunmalıdır” ifadelerini kullandı.