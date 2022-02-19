Balotelli’ye ‘Aralık ayının en iyi futbolcusu’ ödülü

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Mavi lacivertli kulübe sezon başında katılan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İtalyan yıldız Mario Balotelli, 'Asist Analiz' medya platformunun takipçileri tarafından yapılan oylamayla Aralık ayının en iyi futbolcusu oldu. Ballotelli, ödülünü takımın antrenmanı sonrası kulübün Sportif Direktörü Gökhan Göktürk, Asist Analiz Genel Müdürü Arda Ün, Dijital İçerik Yöneticisi Yücel Ağcabay ve Yavuz Uluçay tarafından aldı.

Adana Demirspor’un resmi sosyal medya hesabında Balotelli’nin ödülüyle birlikte çekildiği fotoğraf paylaşıldı. Ligde çıktığı 21 maçta 10 gol atan ve 3 de asist yapan İtalyan yıldız, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Roberto Mancini tarafından İtalya Milli Takımı’na çağrılmıştı.