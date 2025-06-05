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Balotelli'den Adana Demirspor'a tazminat şoku!

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#Adana Demirspor#Mario Balotelli#Tazminat
Balotelliden Adana Demirspora tazminat şoku
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 09:40

Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra ülkesinin yolunu tutan İtalyan golcü Mario Balotelli, mavi-lacivertli takıma açtığı tazminat davasını kazandı.

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Süper Lig'de küme düşen ve transfer yasağı bulunan Adana Demirspor'a bir kötü haber de eski golcüsü Mario Balotelli'den geldi.

Geçtiğimiz yaz Adana Demirspor'la yollarını ayırarak İtalyan ekibi Genoa'ya transfer 34 yaşındaki golcü futbolcu, alacakları nedeniyle Akdeniz ekibine dava açtı.

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3 MİLYON 150 BİN EURO TAZMİNAT ÖDENECEK

Sportitalia'nın haberine göre; Balotelli, Adana Demirspor'a açtığı bu davayı kazandı.

Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan mavi-lacivertli takım, Balotelli'ye 3 milyon 150 bin euro tazminat ödemeye mahkum edildi.

Balotelliden Adana Demirspora tazminat şoku

BALOTELLI'NİN ADANA DEMİRSPOR PERFORMANSI

Adana Demirspor'da iki farklı dönemde toplam 51 maça çıkan Balotelli, 26 gol atarken 8 de asist yapmıştı.

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#Adana Demirspor#Mario Balotelli#Tazminat

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