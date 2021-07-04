Balotelli kimdir kaç yaşında? Balotelli Adana Demirspor ile anlaştı!

Mario Balotelli, 12 Ağustos 1990 tarihinde İtalya'nın Palermo şehrinde dünyaya geldi. Futbola 5 yaşında San Bartolomeo'da başladı ve 12 yaşında Lumezzane ile devam etti. Mario çok çabuk gelişerek birkaç yıl sonra A takıma yükselecek seviyeye ulaştı. Nisan 2006'da, 15 yaşındayken Serie C1'e yükselen takımda boy gösterdi. Lumezzane ile ilk resmi maçına Padova karşısında çıktı

İNTER KARİYERİ

Aynı yıl haziran ayında üvey kardeşinin girişimleriyle denenmek üzere Barcelona'ya gitti. 3 maçta attığı 8 golle Barcelona'nın dikkatini çekti ama Mario'nun vatandaşlık durumu konusundaki belirsizlik sorun yarattı. Mario 18 yaşına kadar Balotelli ailesinin resmi oğlu olarak değerlendirilmiyor, Ganalı sayılıyordu. Ancak, İtalyan kulüpleri onunla ilgileniyordu. Fiorentina ve Inter onun için kıyasıya bir mücadeleye girdi ve sonunda bu yarıştan galip çıkan ekip mavi-siyahlılar oldu. Milano şehri kendi evine daha yakındı ve İnter kulübü onu her gün Concesio'daki evinden aldırıp bıraktırmayı vadetmişti. Altyapıdaki bir sezonun ardından Inter'in genç takımını Viareggio'daki gençler turnuvasında şampiyonluğa taşıdı. Balotelli, A takımı formasını ilk kez 16 Aralık 2007 tarihinde giydi. Teknik direktör Roberto Mancini, İnter'in 2-0'lık Cagliari galibiyetiyle sonuçlanan maçın 90. dakikada onu oyuna aldı. Üç gün sonra Reggina ile oynanan kupa maçında deplasmanda sahaya ilk 11'de çıktı ve 2 gol attı. Balotelli, 1 ay sonra Coppa Italia çeyrek finali rövanşında Juventus karşısında forma şansı buldu. İnter'in 3-2'lik galibiyetinde kilit isim oldu. Serie A'da ilk golünü 6 Nisan 2008'de deplasmanda 2-0 kazanılan Atalanta maçında kaydetti.

Balotelli, 4 Kasım 2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kıbrıs takımı Anorthosis Famagusta'ya gol atarak, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç İnter Milanlı futbolcu" unvanına 18 yıl 85 günlükken sahip oldu. Daha önceki rekorsa, 18 yıl ve 145 günle Obafemi Martins'e aitti. Nisan 2009'da İnter Milan formasıyla Juventus'a gol attığı 1-1 berabere biten maçta Juventuslu taraftarların "O... çocuğu Balotelli" gibi bir ırkçı tezahürata maruz kalması sonucu İtalya Futbol Federasyonu tarafından Juventus'a sahasındaki bir maçı seyircisiz oynama cezası verilmiştir

MANCHESTER CİTY KARİYERİ

2010-11 sezonu öncesi 20 yaşında Manchester City'ye transfer oldu. Manchester City kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Balotelli 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Balotelli, 2 Ekim 2010'da bir hapishanede kadınlar koğuşunu basmak istemesi sonucu gözaltına alındı ve yarım saat sonra serbest kaldı.

Balotelli en son olarak Fa Cup 3. turunda Watford ile karşılaşacak olan City yaptığı idmanda Mancini ile kavga etmiştir.

MİLAN KARİYERİ

2012-13 sezonunda Milan'a transfer oldu. Roberto Mancini ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Manchester City'den ayrılmasına karar verildi. Internazionale'da oynarken arkadaş ortamında kulübün rakibi Milan'ın formasını giymesiyle gündeme gelen Mario, 2013 devre arasında AC Milan ile anlaştı. AC Milan, Balotelli'nin 45 numaralı formayı giyeceğini açıkladı. Milan formasıyla çıktığı ilk resmi maçta 2 gol kaydetti.

LİVERPOOL KARİYERİ

2014-15 sezonunda Liverpool FC'ya 20 milyon € karşılığında transfer oldu.

NİCE KARİYERİ

31 Ağustos 2016'da, yaz transfer döneminin son günü, Balotelli bonservissiz transfer üzerinde Nice takımına katıldığını açıklandı.

OLİMPİK MARSİLYA

23 Ocak 2019'da Balotelli, Nice ile sözleşmesini feshetti ve sezonun sonuna kadar Marsilya ile sözleşme imzaladı.

BRESCİA KARİYERİ

18 Ağustos 2019'da Balotelli, Brescia'ya bedelsiz olarak transfer oldu ve 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Brescia, 2019-20 Serie A sezonunun sonunda Serie B'ye düşürüldü, bu nedenle sözleşmesinin otomatik yenileme seçeneği etkinleştirilmedi ve Balotelli'nin Haziran ve Temmuz 2020'de defalarca antrenmanı kaçırmasının ardından sözleşme feshedildi.

Balotelli, Kasım 2020'de serbest oyuncu iken evinin yakınlarında bulunan Serie D (4. lig) takımı Franciacorta ile antrenmana çıktı.

MONZA KARİYERİ

7 Aralık 2020'de Balotelli, Milan'dan eski takım arkadaşı Kevin-Prince Boateng ve antrenör Cristian Brocchi'nin bulunduğu, Silvio Berlusconi'nin de sahibi olduğu Serie B takımı Monza'ya yedi aylık bir sözleşmeyle transfer oldu.