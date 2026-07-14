×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FIFA 2026FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Balogun, kırmızı kart cezasının ertelenmesine dair ilk kez konuştu: Çok zordu

Güncelleme Tarihi:

#Balogun#Kırmızı Kart#Dünya Kupası
Balogun, kırmızı kart cezasının ertelenmesine dair ilk kez konuştu: Çok zordu
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 17:50

ABD'li oyuncu Florian Balogun, Bosna Hersek maçında gördüğü kırmızı kart sonrası FIFA tarafından cezasının ertelenmesine ilişkin konuştu.

Haberin Devamı

2026 Dünya Kupası son 32 turunda ABD, Bosna Hersek'i 2-0 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırmıştı.

ABD'de Folarin Balogun, 64. dakikada Tarik Muharemovic'e yaptığı hareketin ardından VAR incelemesi neticesiyle kırmızı kart görerek son 16 turunda oynanacak maçta cezalı duruma düşmüştü.

Balogun, kırmızı kart cezasının ertelenmesine dair ilk kez konuştu: Çok zordu

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

FIFA CEZAYI ERTELEDİ

Balogun'ın kırmızı kart görmesinin ardından ABD'nin bir sonraki maçı olan Belçika müsabakası öncesi kırmızı kart cezası, FIFA tarafından ertelenmişti.

Dünya kamuoyunda oldukça geniş yankı bulan ve tartışmalara yol açan bu olay sonrası Balogun, ilk kez konuştu.

Balogun, kırmızı kart cezasının ertelenmesine dair ilk kez konuştu: Çok zordu

"ÇOK ZORDU"

Haberin Devamı

Balogun, ABD'de yayınlanan CBS Mornings'e konuştu. Balogun şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı kartın iptal olduğunu öğrendiğimde mutlu olmuştum. Takıma geri dönmüştüm. Ancak sonra düşündüğümde, bunun tartışmalara yol açacağını biliyordum.

Takım arkadaşlarımda da biraz gerginlik sezebiliyordum çünkü daha önce yaşanmamış bir durumdu.  Ama maç yaklaştıkça, olabildiğince konsantre olmaya çalıştım. Her ne olursa olsun, çok zordu. Çok fazla konuşan vardı ve bunu görmekten gelmek zordu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Balogun#Kırmızı Kart#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!