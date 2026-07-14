Balogun, kırmızı kart cezasının ertelenmesine dair ilk kez konuştu: Çok zordu

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2026 Dünya Kupası son 32 turunda ABD, Bosna Hersek'i 2-0 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırmıştı.

ABD'de Folarin Balogun, 64. dakikada Tarik Muharemovic'e yaptığı hareketin ardından VAR incelemesi neticesiyle kırmızı kart görerek son 16 turunda oynanacak maçta cezalı duruma düşmüştü.

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FIFA CEZAYI ERTELEDİ

Balogun'ın kırmızı kart görmesinin ardından ABD'nin bir sonraki maçı olan Belçika müsabakası öncesi kırmızı kart cezası, FIFA tarafından ertelenmişti.

Dünya kamuoyunda oldukça geniş yankı bulan ve tartışmalara yol açan bu olay sonrası Balogun, ilk kez konuştu.

"ÇOK ZORDU"

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Balogun, ABD'de yayınlanan CBS Mornings'e konuştu. Balogun şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı kartın iptal olduğunu öğrendiğimde mutlu olmuştum. Takıma geri dönmüştüm. Ancak sonra düşündüğümde, bunun tartışmalara yol açacağını biliyordum.

Takım arkadaşlarımda da biraz gerginlik sezebiliyordum çünkü daha önce yaşanmamış bir durumdu. Ama maç yaklaştıkça, olabildiğince konsantre olmaya çalıştım. Her ne olursa olsun, çok zordu. Çok fazla konuşan vardı ve bunu görmekten gelmek zordu.