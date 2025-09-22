Ballon d'Or'un yeni sahibi Ousmane Dembele! Kenan Yıldız'a büyük gurur

Haberin Devamı

Ballon d'Or Ödül Töreni, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi.

Erkeklerde Ballon d'Or ödülünü Paris Saint-Germain forması giyen Ousmane Dembele, kadınlarda ise Barcelona'lı Aitana Bonmati kazandı.

O anlar;

DEMBELE'DEN MUTLULUK GÖZYAŞLARI

Ödülünü almak için sahneye gelen Fransız yıldız, duygularını kameralar karşısında gizleyemedi.

"BU KOLEKTİF BİR ÇALIŞMA"

Ödülünü almasının ardından açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, hocasına bir parantez açarak "Luis Enrique benimle gerçekten çok özel bir şekilde ilgilendi. Kariyerimdeki en özel isimlerden biri haline geldi. Harika bir sezonu birlikte geçirdik ve bu kupaları birlikte kazandık. Bu bireysel bir ödül, ama buraya kolektif bir çalışmanın sonucu olarak ulaştım." ifadelerini kullandı.

İşte ödüller ve sahipleri;

Kopa Trophy (Yılın en iyi genç oyuncusu): Lamine Yamal (Barcelona)

Yashin Trophy (Yılın en iyi kalecisi): Gianluigi Donnarumma (Manchester City)

Gerd Müller Trophy (Yılın en iyi forveti): Viktor Gyökeres (Arsenal)

Yılın takımı: Paris Saint-Germain (Fransa)

Yılın Kadın Futbol Takımı: Arsenal (İngiltere)

Kadınlar Ballon d'Or: Aitana Bonmati (Barcelona)

Erkekler Ballon d'Or: Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain)

KENAN ADAY OLDU, ÖDÜLÜ YAMAL ALDI

Milli Takımın ve Juventus'un yıldız futbolcusu Kenan Yıldız, 21 yaş altı en iyi futbolculara verilen Kopa Trophy'nin 10 kişilik listesinde kendine yer buldu.

Geçen yıl milli futbolcu Arda Güler'in aday gösterildiği Kopa Trophy'de bu yıl ise Juventus'daki yükselişini sürdüren 20 yaşındaki Kenan Yıldız göze çarptı.

Listede milli futbolcu Kenan Yıldız 5. sırada yer alırken, ödülün sahibi Barcelona forması giyen Lamine Yamal oldu.

