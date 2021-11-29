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Ballon d'Or'un sahibi 7. kez Lionel Messi oldu! İşte yılın forveti, en iyi kalecisi ve en iyi genç oyuncusu...

#Ballon D’Or#Ballon D’Or Ödül Töreni#Ballon D’Or Adayları
Ballon dOrun sahibi 7. kez Lionel Messi oldu İşte yılın forveti, en iyi kalecisi ve en iyi genç oyuncusu...

Yılın en iyi futbolcularına verilen Ballon d'Or ödülü, düzenlenen törenle sahibini buldu. Lionel Messi, Karim Benzema, Robert Lewandowski ve Kylian Mbappe'nin favoriler arasında yer aldığı Ballon d'Or'un kazananı, PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi oldu. Lionel Messi böylece, kariyerinde 7. kez Ballon d'Or'u kazanmayı başardı.

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Dünyada yılın en iyi futbolcuna verilen Ballon d'Or ödülü, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen törenle sahibini buldu.

Eski Galatasaraylı Didier Drogba'nın sunuculuğunu yaptığı Ballon d'Or töreninde ön plana çıkan adaylar; Lionel Messi, Kylian Mbappe, Robert Lewandowski ve Karim Benzema olurken, kazanan Lionel Messi oldu.

 Kariyerinde 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 ve 2019 yıllarının ardından bu ödüle layık görülen Arjantinli süper yıldız, 7. kez Ballon d'Or'u kazanmayı başardı.

Ballon dOrun sahibi 7. kez Lionel Messi oldu İşte yılın forveti, en iyi kalecisi ve en iyi genç oyuncusu...

EN İYİ GENÇ PEDRI

 Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'i, Barcelona'nın İspanyol yıldızı Pedri kazandı.

Ballon dOrun sahibi 7. kez Lionel Messi oldu İşte yılın forveti, en iyi kalecisi ve en iyi genç oyuncusu...

YILIN FORVETI LEWANDOWSKİ SEÇİLDİ

Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, Yılın En İyi Forveti ödülünün sahibi oldu.

KADINLAR BALLON D'OR PUTELLAS'IN

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Kadınlar Ballon d'Or'u kazanan isim, Barcelona'dan Alexia Putellas oldu.

EN İYİ KALECİ DONNARUMMA

Trophee Yachine adıyla yılın en iyi kalecisine verilen ödül, PSG forması giyen İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma'nın oldu.

Ballon dOrun sahibi 7. kez Lionel Messi oldu İşte yılın forveti, en iyi kalecisi ve en iyi genç oyuncusu...

2021 Ballon d'Or'da ilk 20 sıra şu şekilde:

1) Lionel Messi

2) Robert Lewandowski

3) Jorginho

4) Karim Benzema

5) N'Golo Kante

6) Cristiano Ronaldo

7) Mohamed Salah

8) Kevin De Bruyne

9) Kylian Mbappe

10) Gianluigi Donnarrumma

11) Erling Haaland

12) Romelu Lukaku

13) Giorgio Chiellini

14) Leonardo Bonucci

15) Raheem Sterling

16) Neymar

17) Luis Suarez

18) Simon Kjaer

19) Mason Mount

20) Riyad Mahrez

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#Ballon D’Or#Ballon D’Or Ödül Töreni#Ballon D’Or Adayları

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