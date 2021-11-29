Ballon d'Or'un sahibi 7. kez Lionel Messi oldu! İşte yılın forveti, en iyi kalecisi ve en iyi genç oyuncusu...

Dünyada yılın en iyi futbolcuna verilen Ballon d'Or ödülü, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen törenle sahibini buldu.
Eski Galatasaraylı Didier Drogba'nın sunuculuğunu yaptığı Ballon d'Or töreninde ön plana çıkan adaylar; Lionel Messi, Kylian Mbappe, Robert Lewandowski ve Karim Benzema olurken, kazanan Lionel Messi oldu.
Kariyerinde 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 ve 2019 yıllarının ardından bu ödüle layık görülen Arjantinli süper yıldız, 7. kez Ballon d'Or'u kazanmayı başardı.
EN İYİ GENÇ PEDRI
Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'i, Barcelona'nın İspanyol yıldızı Pedri kazandı.
YILIN FORVETI LEWANDOWSKİ SEÇİLDİ
Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, Yılın En İyi Forveti ödülünün sahibi oldu.
KADINLAR BALLON D'OR PUTELLAS'IN
Kadınlar Ballon d'Or'u kazanan isim, Barcelona'dan Alexia Putellas oldu.
EN İYİ KALECİ DONNARUMMA
Trophee Yachine adıyla yılın en iyi kalecisine verilen ödül, PSG forması giyen İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma'nın oldu.
2021 Ballon d'Or'da ilk 20 sıra şu şekilde:
1) Lionel Messi
2) Robert Lewandowski
3) Jorginho
4) Karim Benzema
5) N'Golo Kante
6) Cristiano Ronaldo
7) Mohamed Salah
8) Kevin De Bruyne
9) Kylian Mbappe
10) Gianluigi Donnarrumma
11) Erling Haaland
12) Romelu Lukaku
13) Giorgio Chiellini
14) Leonardo Bonucci
15) Raheem Sterling
16) Neymar
17) Luis Suarez
18) Simon Kjaer
19) Mason Mount
20) Riyad Mahrez