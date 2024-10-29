Ballon d'Or'un kazanan listesi sızdı, kriz çıktı! Real Madrid'den tarihe geçecek boykot kararı | Rodri, sahneye koltuk değnekleriyle geldi...

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Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Manchester City'de forma giyen İspanyol oyuncu Rodri kazandı.

UEFA ile Fransız futbol dergisi France Football'un düzenlediği 2024 Altın Top ödülü, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu.

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İspanya Milli Futbol Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kazanan ve Manchester City ile İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Rodri, Altın Top ödülünün sahibi oldu.

Gecede Ballon d'Or ödülünü Liberyalı eski futbolcu ve 1995 yılı Ballon d'Or sahibi George Weah takdim etti.

64 yıl sonra ilk kez bir İspanyol futbolcu bu ödülü kazandı.

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE ÇIKTI

Eylül ayında Arsenal ile oynanan mücadelede çapraz bağları yırtılan 28 yaşındaki futbolcu, ödül töreninde isminin açıklanması sonrası sahneye koltuk değnekleriyle çıktı.

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Oylamada Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior ikinci, İngiliz oyuncusu Jude Bellingham de üçüncü sırayı aldı.

En iyi kadın futbolcu ödülüne ise üst üste ikinci kez İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın yıldızı Aitana Bonmati layık görüldü.

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödüle bu yıl aday gösterilen 30 isim arasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da bulundu. Hakan Çalhanoğlu, yılın futbolcusu oylamasında 20. sırada yer aldı.

ARDA GÜLER EN İYİ GENÇLER ARASINDA 2. SIRADA

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, sezonun en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Kupası'nda ikinci sırada yer aldı.

Barcelona'nın İspanyol forveti Lamine Yamal, kupanın kazananı oldu.

Yılın forvetine verilen Gerd Müller Kupası'nı geçen yıl PSG'de forma giyen Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe ile Bayern Münih'de oynayan İngiliz oyuncu Harry Kane paylaştı.

Yılın en iyi kalecisine verilen Lev Yaşin ödülünü, Aston Villa'nın Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez kazandı.

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YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ ANCELOTTI

Real Madrid'in İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti, erkeklerde yılık teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

ABD Milli Takımı'nı çalıştıran İngiliz Emma Hayes de kadınlarda yılın teknik direktörü ödülünü aldı.

Yılın kulübü ödülü erkeklerde Real Madrid, kadınlarda ise Barcelona'ya gitti.

Socrates ödülü ise İspanyol kadın futbolcu Jennifer Hermoso'ya verildi.

ARDA GÜLER'DEN VINICIUS'A DESTEK

Real Madrid Yönetimi, Altın Top (Ballon d'Or) ödülünün Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'a verilmemesi nedeniyle töreni boykot ederken futbolcular da paylaşımlarla destek verdi.

Arda Güler, Real Madrid'den takım arkadaşı Vinicius Junior'a destek çıkmak için sosyal medya hesabından birlikte çekildiğini bir fotoğrafı paylaştı.

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LİSTE SIZDI, KRİZ ÇIKTI: REAL MADRID BOYKOT ETTİ

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, France Football dergisinin organizasyonunda verilen ve Avrupa futbolunun en prestijli ödülleri olarak bilinen Altın Top (Ballon d'Or) ödül törenini boykot etti.

İspanyol basınının Real Madrid Kulübü kaynaklarına dayanarak verdiği haberlerde, Paris'te düzenlenen 2024 yılı ödül töreninde Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior'a "en iyi futbolcu" ödülü verilmeyeceğini öğrenen Real Madrid'in törene katılmadığı bildirildi.