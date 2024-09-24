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Ballon d’Or'u kazananı açıkladılar! Hakan Çalhanoğlu...

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#Ballon D’Or#Futbol#Hakan Çalhanoğlu
Ballon d’Oru kazananı açıkladılar Hakan Çalhanoğlu...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 18:58

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun aday olduğu Ballon d’Or ödülünü kazananın belli olduğu öne sürüldü.

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France Football dergisi tarafından 1956 yılından itibaren düzenlenen Ballon d’Or ödül töreni için geri sayım başladı.

Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilecek ödül için dikkat çeken bir iddiada bulunuldu.

Serie A devi Inter ile başarılı bir sezon geçiren milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da aday olduğu Ballon d’Or'un kazanan oyuncunun belli olduğu ileri sürüldü.

Marca'da yer alan habere göre; Ballon d’Or'u bu yıl kazanan isim Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi ve LaLiga'yı kazanan Vinicius Jr. olacak.

Ballon d'Or ödül töreni bu yıl 28 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek.

35 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Vinicius Junior geçen sezon Real Madrid formasıyla 39 maça çıktı ve 24 gol, 11 asistlik katkısı verdi.

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#Ballon D’Or#Futbol#Hakan Çalhanoğlu

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