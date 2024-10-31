Ballon d’Or sona erdi, tartışmaları bitmedi

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Herkes Real Madrid’in yıldızı Vinicius Jr’ın kazanacağını düşünüyordu. Hatta tüm kadro oradaydılar ancak açıklanan sonuç pek çok dedikoduyu da beraberinde getirdi. Vinicius’a ırkçılık yapıldığı bu sebeple verilmediğinden tutun Ballon d’Or komitesinin farklı işler yaptığına dair pek çok söylenti ortaya atıldı. Bugüne kadar kazananlara birkaç gün önce haber verilip fotoğraf çekimi yapılması bu yıl rafa kalktı. Bu sebeple oyuncular kimin kazanacağını bilmeden davete katıldı.

BÜYÜK GiZLiLiK

Fransız yetkililer gizliliği o kadar artırdı ki Real Madrid Başkanı Florentino Perez’in baskıları bile sonuç vermedi. Real Madrid ve Manchester City takımları neredeyse tam kadro gecede yer aldılar ve kazanan Rodri oldu. Törenin ardından Real Madrid ödülleri protesto ederek boykot kararı aldı. Vinicius’un kazanamadığı yerde Carvajal’ın bu ödülü alması gerektiğini belirten Real Madrid, UEFA ve Ballon d’Or’u saygısızlıkla suçladı.

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REAL’E TEPKi DE VAR

Bu karar İspanyol medyasında büyük bir tepkiyle karşılandı. Çünkü ödülü kazanan bir İspanyol futbolcuydu ve bir İspanyol takımının Brezilyalı bir futbolcu kazanmadı diye böyle bir çıkış yapmasının doğru olmadığını savundu.

YENi TEKNiK ADAM MANU’YA PAHALIYA PATLADI

Guardiola sonrası Manchester City’nin başına geçmesi beklenen Ruben Amorim sürpriz bir hamleyle Manchester United’ın yeni teknik direktörü oldu. Amorim üç yıllık imza karşılığında 20 milyon Euro kazanacak. United için Ten Hag’ı göndermenin 18 milyon Euro’luk maliyeti de eklenince bu transfer harekatı oldukça pahalıya patlamış oldu. 2017 yılında Mourinho’nun United’ın teknik direktörü olduğu dönemde Jose Mourinho’yu Carrington ve Old Trafford’da bir hafta boyunca gözlemleyen Amorim yaptığı farklı çalışmalarla da bilinen bir teknik adam. İnsan vücudundaki eylemleri ve hareketleri inceleyen branşlarla ilgili özel kurslar da alan Amorim bakalım Old Trafford’a nasıl bir hava getirecek? Bu aralar para bulmakta zorlanan, Ballon d’Or ödülüne gitmek için City’den özel jet için ricada bulunan hatta Amorim’in transferine bile tarifeli uçakla giden Manchester United’ı nasıl bir dönem bekliyor?

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REAL MADRiD-BARCELONA: 12-1

El Clasico, yeni Barça’nın varlığını teyit eden 4-0 gibi sansasyonel bir skorla tamamlandı. Tam 6 günde önce Sevilla’ya 5, ardından Bayern Münih ve Real Madrid’e 4’er gol atmak hiç kolay bir şey değil. Ama Flick ve oyuncuları bunu bize o kadar rahat gösterdi ki bu Barcelona tıpkı yeni İspanya Milli Takımı gibi başka şeyler sunacağını kanıtlamış oldu. Son derece iyi bir savunma ve kusursuz bir ofsayt taktiği ki 12 kez Madrid’i bu tuzağa düşürdüler. Bu da beraberinde Vinicius ve özellikle 8 kez bu tuzağa düşen Mbappe’ye büyük zarar verdi. Mbappe, sayılmayan 2 gol dışında vuruşlarının hepsini kaçırdı. Inaki Pena kariyer maçını oynadı ama Mbappe gibi bir golcü için bunları kaçırmak olağan dışıydı.

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YILDIZLARI KiLiTLEDiLER

Flick, Bayern maçında yaptığı gibi rakiplerine 50 metrelik alanı açık bırakarak oyun kazanmanın mümkün olduğuna oyuncularını fazlasıyla ikna etmiş. Mbappe ve Vinicius gibi sprinterlere rağmen Cubarsi ve Martinez ikilisi çizgiyi hiç bozmadılar. Ancelotti bu maça kadar rakiplerini 81 kez ofsayta düşürmüş Barça’nın bu taktiğini göz ardı etmiş ki bu karşılaşmada 12 kez sarı bayrağa takılmaları başka bir şeyle açıklanamaz. Flick ikinci yarıyla birlikte eksik olan tek noktayı da De Jong hamlesiyle tamamlayınca Barcelona orta sahada daha da güçlenerek pozisyonları bulmaya başladı ve dört dörtlük oyun 4 golle taçlandı.

ESKi BARÇA’YA DÖNÜŞÜ ANCELOTTi DE ANLAYAMADI

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Elbette işin Real Madrid cephesi de bir o kadar sıkıntılı. Ancelotti’nin çaresizliği ve Flick’in hamlelerine karşılık veremeyişi de sorgulanmaya başladı. Avrupa’da en korkulan takım olan Madrid’in sadece Barça’dan korktuğu yönündeki yorumlar da gecenin en dikkat çekici yanlarından biriydi. Lamine Yamal’ın uzun zamandır beri yansıttığı Messi efektine, Raphinha’nın vatandaşı Ronaldinho gibi karşılık vermesi 2011 Barcelona’sını akıllara getirmeye başladı.