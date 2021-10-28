Ballon d'Or sıralaması sızdırıldı! Ödülü kazanan...

Sosyal medyada paylaşılan bir belgeye göre Ballon d'Or ödülünün kazananı Robert Lewandowski oluyor. Sızdırılan belgede Lewandowski, Lionel Messi'yi geride bırakarak ödülün sahibi oluyor.
Sıralamada üçüncü sırayı Benzema, dördüncü sırayı Salah ve beşinci sırayı Jorginho alıyor.
Cristiano Ronaldo ise 9. sırada kendisine yer buluyor.
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