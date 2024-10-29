Ballon d'Or sahibini buldu! Real Madrid boykot etti, Arda Güler tarihe geçti

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Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Manchester City'nin İspanyol yıldızı Rodri kazandı.

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödül, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaşan İspanya Milli Takımı ve Manchester City'nin yıldızı Rodri, kariyerinde ilk kez bu ödüle layık görüldü.

Oylamada Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior ikinci, İngiliz oyuncusu Jude Bellingham de üçüncü sırayı aldı.

En iyi kadın futbolcu ödülüne ise üst üste ikinci kez İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın yıldızı Aitana Bonmati layık görüldü.

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödüle bu yıl aday gösterilen 30 isim arasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da bulundu. Hakan Çalhanoğlu, yılın futbolcusu oylamasında 20. sırada yer aldı.

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YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ CARLO ANCELOTTİ

Real Madrid'in İtalyan çalıştırıcısı Carlo Ancelotti, erkeklerde yılık teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

ABD Milli Takımı'nı çalıştıran İngiliz Emma Hayes de kadınlarda yılın teknik direktörü ödülünü aldı.

Yılın kulübü ödülü erkeklerde Real Madrid, kadınlarda ise Barcelona'ya gitti.

Socrates ödülü ise İspanyol kadın futbolcu Jennifer Hermoso'ya verildi.

ARDA GÜLER'DEN BÜYÜK BAŞARI

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, UEFA ve France Football tarafından 2024 yılının en iyi genç futbolcusuna verilen Kopa Trophy ödülünde ikinci sırada yer aldı.

Birinci sırada Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal yer aldı.

Milli yıldızımız Arda Güler; Mathys Tel, Warren Zaire-Emery, Alejandro Garnacho, Joao Neves, Pau Cubarsi, Savinho ve Kobbie Mainoo gibi isimleri geride bıraktı.

Arda Güler, 2024 yılı içerisinde UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve LaLiga'da kupa zaferi yaşadı. 19 yaşındaki genç yıldız, milli takımımızla da EURO 2024'te çeyrek final gururunu tattı.

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ARDA GÜLER VINI'YE DESTEK ÇIKTI

Real Madrid Yönetimi, Altın Top (Ballon d'Or) ödülünün Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'a verilmemesi nedeniyle töreni boykot ederken futbolcular da paylaşımlarla destek verdi.

Arda Güler, Real Madrid'den takım arkadaşı Vinicius Junior'a destek çıkmak için sosyal medya hesabından birlikte çekildiğini bir fotoğrafı paylaştı.

REAL MADRID BOYKOT ETTİ

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, France Football dergisinin organizasyonunda verilen ve Avrupa futbolunun en prestijli ödülleri olarak bilinen Altın Top (Ballon d'Or) ödül törenini boykot etti.

İspanyol basınının Real Madrid Kulübü kaynaklarına dayanarak verdiği haberlerde, Paris'te düzenlenen 2024 yılı ödül töreninde Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior'a "en iyi futbolcu" ödülü verilmeyeceğini öğrenen Real Madrid'in törene katılmadığı bildirildi.

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İspanya devlet televizyonu RTVE verdiği haberde, "Real Madrid kaynaklarına göre kulüp, en iyi kulüp ve teknik direktör ödüllerini alacağına inanıyor ancak Vinicius veya Carvajal'ın ödül almamasından dolayı oyuncularına olan saygısından vazgeçmeyecek. Galada Real Madrid'den futbolcular, yöneticiler ve aile üyelerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişi hazır bulunacaktı. Ama hiçbiri Paris'e gitmedi." ifadelerini kullandı.

As gazetesi de Real Madrid Kulübü yönetiminin "Ödülün kriterleri Vinicius'u kazanan ilan etmiyorsa, aynı kriterler Carvajal'ı kazanan ilan etmelidir. Böyle olmadığına göre Altın Top'un ve UEFA'nın Real Madrid'e saygı duymadığı aşikar. Ve Real Madrid saygı duyulmayan bir yere gitmez." şeklinde düşündüğünü ve törende olmayacağını yazdı.

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Real Madrid Kulübü konuya ilişkin şu ana kadar hiçbir açıklama yapmazken, resmi internet sitesinden "Real Madrid sosyal medya ağlarında 600 milyon takipçiye ulaştı." ifadelerini paylaştı.