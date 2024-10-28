Ballon d'Or ödülünü kazanacak ismi duyurdular! Saatler öncesinden sızdı, Vinicius Junior ve Rodri...

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Ballon d'Or ödülü bugün sahibini bulacak. Törene saatker kala flaş bir iddia ortaya atıldı.

Paris'te düzenlenecek tören öncesinde RMC Sport; ödül için favori olarak gösterilen Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'ın ödülü kazanamayacağını iddia etti.

Ayrıca El Chiringuito TV'nin haberine göre; Ballon d'Or ödülü Vinicius Junior'a değil, Manchester City'nin yıldızı Rodri'ye verilecek.

TÖRENE KATILMAYACAK

Fabrizio Romano da Vinicius'un Paris'e gitmeyeceğini duyurdu. Real Madrid'den kimsenin törene katılmayacağını çünkü Vinicius'un Ballon d'Or'u kazanamayacağının bilindiğini ileri sürdü.

Son çıkan haberlerrde; Vincius Junior'un ödül sıralamasında ikinci sırayı alacağı, Real Madrid'in bir diğer yıldızı Jude Bellingham'ın ise üçüncü sırada olacağı belirtildi.

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