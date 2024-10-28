Ballon d’Or Ödül Töreni 2024 ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Ballon d’Or adayları listesi 2024!

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Ballon d’Or Ödülü sahibini buluyor. 2023-2024 sezonunda Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilecek ödül bugün açıklanacak. Paris'te Theatre du Chatelet'te yapılacak önemli gecede "En iyi kadın futbolcu, En iyi erkek futbolcu, Kadınlarda en iyi kulüp, Erkeklerde en iyi kulüp, Kopa Trophy, Yachine Trophy, Yılın en iyi erkek teknik direktörü, Yılın en iyi kadın teknik direktörü" ödülleri sahiplerini bulacak. Peki, Ballon d’Or Ödül Töreni 2024 ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

BALLON D’OR ADAYLARI LİSTESİ 2024

Jude Bellingham, Ruben Dias, Phil Foden, Federico Valverde, Emiliano Martinez, Erling Haaland, Nico Williams, Granit Xhaka, Artem Dovbik, Toni Kroos, Vinicius Junior, Dani Olmo, Florian Wirtz, Martin Ödegaard, Mats Hummels, Rodri, Harry Kane, Declan Rice, Vitinha, Cole Palmer, Dani Carvajal, Lamina Yamal, Bukayo Saka, Hakan Çalhanoğlu, William Saliba, Kylian Mbappe, Lautaro Martinez, Ademola Lookman, Antonio Rüdiger, Alejandro Grimaldo

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Yachine Trophy (En iyi kaleci ödülü) adayları:

"Diogo Costa, Gianluigi Donnarumma, Gregor Kobel, Andrei Lounine, Mike Maignan, Giorgi Mamardachvili, Emiliano Martinez, Unai Simon, Yann Sommer, Ronwen Williams."

En iyi kulüp adayları:

"Borussia Dortmund (Almanya), Girona (İspanya), Bayer Leverkusen (Almanya), Real Madrid (İspanya), Manchester City (İngiltere)."

Yılın en iyi erkek teknik direktörü adayları:

"Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Carlo Ancelotti (Real Madrid), Luis de la Fuente (İspanya), Gian Piero Gasperini (Atalanta), Pep Guardiola (Manchester City), Lionel Scaloni (Arjantin)."

BALLON D’OR ÖDÜL TÖRENİ 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Futbol dünyasının en prestijli ödül töreni olan Ballon d'Or bugün sahibini bulacak. Ballon d’Or Ödül Töreni bu yıl 28 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek. Saat 22.45'te, başlayacak ödül töreninin Tivibu Spor 2 ve Tivibu Spor Youtube üzerinden yayınlanması bekleniyor.

Ballon d'Or ödülünü kazanan futbolcu henüz belli olmadı. Ödülün sahibi bu akşam açıklanacak.

BALLON D’OR NEDİR?

Ballon d'Or (Altın Top), dünya futbolunun en prestijli bireysel ödüllerinden biridir. Fransız futbol dergisi France Football tarafından 1956 yılından beri düzenlenen ödül töreniyle yılın en iyi futbolcusuna verilir. Başlangıçta yalnızca Avrupalı futbolculara veriliyordu; ancak 1995'ten itibaren tüm dünyadan oyuncular katılmaya başladı ve 2007'den itibaren dünya çapında en iyi oyuncuların yarıştığı bir ödül haline geldi.

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Ödülün kazananı, futbol gazetecileri, antrenörler ve bazı durumlarda milli takım kaptanları tarafından yapılan oylamalar sonucunda belirlenir. Genellikle oyuncunun bir yıl içinde gösterdiği performans, kazandığı kupalar, bireysel başarıları ve takımına yaptığı katkılar gibi kriterler göz önünde bulundurulur.

2010-2015 yılları arasında FIFA ile ortak düzenlenerek "FIFA Ballon d'Or" adı altında verildi, fakat 2016'da tekrar France Football tarafından bağımsız olarak dağıtılmaya başlandı. Ballon d'Or ödülü, hem kadın hem de erkek futbolcular için verilmektedir.