Ballon d'Or alan yıldızın yerine Hakan Çalhonoğlu transfer oluyor! Pep Guardiola talimatı verdi...

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İspanyol orta saha Rodri'nin sakatlığının ardından güç kaybına uğrayan Manchester City'de gözler Hakan Çalhanoğlu'na çevrildi.

EURO 2024'te İspanya ile şampiyon olup Ballon d'Or kazanan ve sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Rodri'nin yokluğuna çare arayan deneyimli çalıştırıcı Pep Guardiola, A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'na kanca taktı.

GUARDIOLA İSTİYOR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın, Rodri'nin yokluğunda orta saha rotasyonunu Hakan Çalhanoğlu ile telafi etmek istiyor.

Haberde Hakan'ın oyun görüşü ve uzun mesafeli şut yeteneğine dikkat çekilirken bu özelliklerin Rodri'den oluşan boşluğu doldurabileceği ifade edildi.

City yönetiminin Pep Guardiola'nın talimatı üzerine Inter heyeti ile görüşme yapmaya hazırlandığı ve, 30 yaşındaki yıldız için 45 milyon Euro'yu gözden çıkardığı vurgulandı.

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ALMAN DEVİ DE İSTİYORDU

CaughtOffside'a konuşan Fabrizio Romano, Almanya Bundesliga'dan Bayern Münih'in Hakan Çalhanoğlu için Inter'e transfer teklifi yapabileceğini iddia etmişti.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de tecrübeli orta sahanın peşinden koşan Bayern Münih, Inter'in transfere izin vermemesi nedeniyle milli yıldızı kadrosuna katamadığı belirtilmişti.

BU SEZONKİ GRAFİĞİ

Bu sezon Inter formasını 12 maçta sırtına geçiren milli yıldızımız, karşılaşmalarda 4 gollük skor katkısı sağladı.

19'DA 19 YAPMIŞTI

Duran toplardaki etkinliğiyle bilinen Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Arsenal karşısında attığı penaltı golüyle takımının maçı 1-0 kazanmasına sebep olmuştu. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu Inter formasıyla kullandığı tüm penaltıları gole çevirerek 19'da 19 yaptı ve iyi bir başarıya imzasını attı.