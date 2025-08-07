Ballon d'Or 2025 adayları açıklandı!

Haber Merkezi
Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için 2025 yılının adayları belli oldu.
France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Ballon d'Or (Altın Top) ödülüne 2025 yılı için aday gösterilen 30 futbolcu belirlendi.
Ödül töreni, 22 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenecek.
İşte 2025 Ballon d'Or ödülü için aday gösterilen 30 futbolcu:
- Jude Bellingham
- Ousmane Dembélé
- Gianluigi Donnarumma
- Désiré Doué
- Denzel Dumfries
- Serhou Guirassy
- Viktor Gyökeres
- Erling Haaland
- Achraf Hakimi
- Harry Kane
- Khvicha Kvaratskhelia
- Robert Lewandowski
- Alexis Mac Allister
- Lautaro Martinez
- Kylian Mbappé
- Scott McTominay
- Nuno Mendes
- Joao Neves
- Michael Olise
- Cole Palmer
- Pedri
- Raphinha
- Declan Rice
- Fabian Ruiz
- Mohamed Salah
- Virgil van Dijk
- Vinicius Jr.
- Vitinha
- Florian Wirtz
- Lamine Yamal