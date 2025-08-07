Ballon d'Or 2025 adayları açıklandı!

Haberin Devamı

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Ballon d'Or (Altın Top) ödülüne 2025 yılı için aday gösterilen 30 futbolcu belirlendi.

Ödül töreni, 22 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenecek.

İşte 2025 Ballon d'Or ödülü için aday gösterilen 30 futbolcu: