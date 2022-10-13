Canlı Anlatım: Ballkani Sivasspor maçı

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UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Ballkani ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
İlk yarı oynanıyor
Ballkani: 0
Sivasspor: 0
Goller
İLK 11'LER
Ballkani: Frasheri, Thaqi, Jashanica, Thaqi, Potoku, Emerllahu, Dellova, Zyba, Korenica, Krasniqi, Rrahmani.
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Caner, Goutas, Uğur, Charisis, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt, Saba, Gradel, Yatabare.
BALLKANİ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi G Grubu mücadelesinde Ballkani, Sivasspor'u ağırlıyor. Saat 22.00'da başlayan mücadele, Exxen üzerinden canlı izlenebiliyor.