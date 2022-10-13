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Canlı Anlatım: Ballkani Sivasspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Ballkani#Sivaspor#Uefa
Canlı Anlatım: Ballkani Sivasspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 15:48

Ballkani ile Sivasspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında kozlarını paylaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Ballkani ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

İlk yarı oynanıyor

Ballkani: 0

Sivasspor: 0

Goller

İLK 11'LER

Ballkani: Frasheri, Thaqi, Jashanica, Thaqi, Potoku, Emerllahu, Dellova, Zyba, Korenica, Krasniqi, Rrahmani.

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Caner, Goutas, Uğur, Charisis, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt, Saba, Gradel, Yatabare.

BALLKANİ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi G Grubu mücadelesinde Ballkani, Sivasspor'u ağırlıyor. Saat 22.00'da başlayan mücadele, Exxen üzerinden canlı izlenebiliyor.

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#Ballkani#Sivaspor#Uefa

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