Balkan yıldızı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası Sağlık Bakanlığından açıklamaBebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Koronavirüs
Türk Pogba Ozan Tufan için çarpıcı analiz... Olağanüstü...Türk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."#Ozan Tufan
Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi! Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...#Skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
6 ay sonra değişti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı6 ay sonra değişti! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Faiz Kararı
Emre Demir resmen Barcelonada Bonservisi ve serbest kalma bedeli...Emre Demir resmen Barcelona'da! Bonservisi ve serbest kalma bedeli...#Emre Demir
Bakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Canlı | Konyada 2 gol ve kırmızı kart Skor...Canlı | Konya'da 2 gol ve kırmızı kart! Skor...#Konyaspor
Mansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlamasıMansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması #Mübariz Mansimov
Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...#Vergi Mükellefleri
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Uğur Şahin
Teknofestte herkes onu merak etti F16larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip UçakTeknofest'te herkes onu merak etti! F16'larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip Uçak#Milli Muharip Uçak
Bana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdımBana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Annem akşam saçımı görünce... Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü'Annem akşam saçımı görünce...' Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü!#Ünlüler
HABERLERSpor Arena Haberleri

Balkan yıldızı

#Binicilik#Engel Atlama Balkan Şampiyonası#Mina Gül
Balkan yıldızı
Umut ERDEM

Mina Gül, Atina’da düzenlenen Engel Atlama Balkan Şampiyonası’nda Yıldız Biniciler kategorisinde şampiyon olup Ay-Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı.

Haberin Devamı

Yunanistan'ın başkenti Atina’da 16-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Engel Atlama Balkan Şampiyonası’nda, 12-14 yaş Yıldız Biniciler kategorisinde birinci olan Mina Gül (14), iş dünyasının önemli isimlerinden

Gülsan Holding’in Yönetim Kurulu Başkanvekili Aziz Gül ve Hande Edin Gül’ün kızı. 6 yaşında Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde spora başlayan Mina, 6 sene BJK Ritmik Jimnastik takımında başarılar elde etti. Jimnastik yaptıktan sonra, sekiz ay önce ilk defa atlarla tanışan Mina Gül, binicilik yapmaya karar verdi.

HATASIZ TAMAMLADI

Genç sporcu, gösterdiği performansla Türkiye Binicilik Milli Takım Antrenörü’nün dikkatini çekti ve Atina’da düzenlenen Balkan Şampiyonası’na katıldı. 14 yaşındaki binici, şampiyonada dört yarışmaya katılarak dördünde de derece aldı. Tüm müsabakaları hatasız tamamlayan Mina Gül, son barajı da rakiplerine dört saniye fark atarak geçti ve şampiyon oldu. Mina, Yıldız Biniciler kategorisinde şampiyonluğu bugüne kadar elde eden üçüncü Türk sporcu oldu.

‘DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIM’

Haberin Devamı

Mina, şampiyonluğu ile ilgili olarak, “Bundan sonraki hedefim, Avrupa’da yapılacak olan yarışlarda, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için daha çok çalışmak olacak” değerlendirmesini yaptı. Anne ve Baba Gül de Mina ile gurur duyduklarını ve her alanda kızlarını desteklediklerini belirtti.

ZAFER POZU

Şampiyonada katıldığı tüm müsabakaları hatasız tamamlayan Mina Gül, kazandığı kupayla böyle poz verdi.

Balkan yıldızı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Binicilik#Engel Atlama Balkan Şampiyonası#Mina Gül