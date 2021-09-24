Balkan yıldızı

Haberin Devamı

Yunanistan'ın başkenti Atina’da 16-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Engel Atlama Balkan Şampiyonası’nda, 12-14 yaş Yıldız Biniciler kategorisinde birinci olan Mina Gül (14), iş dünyasının önemli isimlerinden

Gülsan Holding’in Yönetim Kurulu Başkanvekili Aziz Gül ve Hande Edin Gül’ün kızı. 6 yaşında Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde spora başlayan Mina, 6 sene BJK Ritmik Jimnastik takımında başarılar elde etti. Jimnastik yaptıktan sonra, sekiz ay önce ilk defa atlarla tanışan Mina Gül, binicilik yapmaya karar verdi.

HATASIZ TAMAMLADI

Genç sporcu, gösterdiği performansla Türkiye Binicilik Milli Takım Antrenörü’nün dikkatini çekti ve Atina’da düzenlenen Balkan Şampiyonası’na katıldı. 14 yaşındaki binici, şampiyonada dört yarışmaya katılarak dördünde de derece aldı. Tüm müsabakaları hatasız tamamlayan Mina Gül, son barajı da rakiplerine dört saniye fark atarak geçti ve şampiyon oldu. Mina, Yıldız Biniciler kategorisinde şampiyonluğu bugüne kadar elde eden üçüncü Türk sporcu oldu.

‘DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIM’

Haberin Devamı

Mina, şampiyonluğu ile ilgili olarak, “Bundan sonraki hedefim, Avrupa’da yapılacak olan yarışlarda, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için daha çok çalışmak olacak” değerlendirmesini yaptı. Anne ve Baba Gül de Mina ile gurur duyduklarını ve her alanda kızlarını desteklediklerini belirtti.

ZAFER POZU

Şampiyonada katıldığı tüm müsabakaları hatasız tamamlayan Mina Gül, kazandığı kupayla böyle poz verdi.