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Balkan Squash Şampiyonası'nda heyecan başlıyor

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#Squash#Balkan#Kort
Balkan Squash Şampiyonasında heyecan başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 16:54

Balkan Squash Şampiyonası 4-6 Ekim tarihleri arasında İstanbul Çekmeköy'de Inventist Academy tesisleri Squash kortlarında start alacak.

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Balkan Squash Şampiyonası 4-6 Ekim 2024 tarihlerinde İstanbul Çekmeköy’de bulunan Inventist Academy tesisleri Squash kortlarında düzenlecek. Takımlar, 19 yaş altı gençler ve 35 yaş üstü master’lar kategorilerinde organize edilecek şampiyonaya Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya ve Yunanistan’dan toplam 105 sporcu katılacak. Takımlar kategorisinde ülkemizi erkeklerde; Mümin Fehim Bilen, Egebey Sesli, Malik Bilen, Ergin Yörükoğlu, Levent Canbeyli, Can Taştan, kadınlarda ise; Esmehan Kabakçı, Zeynep Kabakçı, Nurçin Baydoğan, İpeksu Dolma, Selenay Kılıç ve Tuana Karaca temsil edecekler.

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#Squash#Balkan#Kort

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