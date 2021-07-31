Balıklarla uçarak geldiler, altın madalyayla döndüler

Spor Servisi /Ertuğrul GÜNEŞ "En önemlisi kazanmak değil, katılmaktır” der, modern olimpiyatların kurucusu Pierre de Coubertin. Fransız spor insanı, bu sözü dile getirirken, manevi olarak olimpiyatın ruhundan bahsetmişti. Ancak sadece 900 bin nüfuslu, Okyanusya’da bulunan bir ada ülkesi olan Fiji için gerçek anlamda, Tokyo 2020’de yer almak, kazanmaktan daha zor oldu! 7’li ragbi finalinde Yeni Zelanda’yı 27-12 yenen Fiji’nin sporcuları, uçuşların durdurulması nedeniyle Tokyo’ya gelirken ticari uçakla uçmak zorunda kaldı ve çoğunlukla dondurulmuş balıkların bulunduğu bir uçakla Japonya’ya gitti. Buna rağmen gözünü altına diken Fijililer, Covid-19’a yakalanma riskini en aza indirebilmek için ailelerinden 5 ay uzakta kaldı ve çalışmalarını güvenli bir alanda sürdürdü. Finalde şampiyonluğun ardından gözyaşlarını tutamayan sporcular, 2016 Rio’dan sonra ülkelerine tarihindeki 2. madalyayı getirirken, unvanlarını da korudular. 2016’da hükümet ulusal bir tatil ilan ederken, merkez bankası da Fiji’nin altın madalyasını için 7 dolarlık banknotlar basmıştı.

PREZERVATİF SAYESİNDE BRONZ MADALYA KAZANDI

Özellikle olimpiyat gibi dev bir arenada, sporcular zaferden sonra performansları için antrenörleri, onları yetiştiren aileleri başta olmak üzere birçok kişiye teşekkür eder. Ancak Avustralyalı kanocu Jessica Fox, bu listeye bir de prezervatifi ekledi! Kadınlar K-1 slalomda altın madalya kazanan 27 yaşındaki sporcu, yarı final yarışında kanosunun hasar görmesi üzerine ilginç bir yöntem buldu.

Kanosunun uç bölümü hasar gören Fox, bu kısma bir prezervatif geçirdi ve yarışa öyle katıldı. C-1’de altın madalya alan Fox, prezervatif geçirerek katıldığı K-1’de de bronz madalya kazandı. Bu anları sosyal medyadan paylaşan Fox, “Bahse girerim prezervatifin kano tamirinde kullanılabileceğini bilmiyordunuz. Çok esnek ve güçlüdür. Suda ideal şekilde kayar” ifadelerini kullandı.

SAN MARİNO TARİHE GEÇTİ

Atıcılık trap müsabakalarında Alessandra Perilli, bronz madalya kazanırken, San Marino için de büyük bir gurur kaynağı oldu. 33 yaşındaki sporcu, ülkesinin ilk olimpiyat madalyasını getirirken, ayrıca San Marino tarihte yaz ve kış olimpiyatlarında madalya alan en az nüfuslu ülke oldu. 33 bin nüfuslu ülke, 38 bin nüfuslu Lihtenştayn’ı geride bırakmayı başardı ve tarihe geçti.

10 ATLET KOŞMADAN ELENDİ

Afrika ülkesi Nijerya’yı atletizmde temsil etmeye hazırlanan 10 sporcu, yarışmadan elendi! Tokyo 2020’ye kadar yeterince sıkı bir şekilde doping testlerinden geçmedikleri belirten söz konusu atletler, oyunlardan ihraç edildi. 2019’da getirilen kurala göre; olimpiyatlardan önceki 10 ay içinde, herhangi bir sporcunun, en az üç hafta arayla doping testinden geçmesi gerekiyor. Atletizm, Nijerya’nın tüm olimpiyat oyunlarında kazandığı 25 madalyanın 13’ünü oluşturuyordu.

KENDİ REKORUNU KIRAMADI SUÇU YIRTIK MAYOYA ATTI

Tokyo 2020’deki en özel performanslardan birine Macar yüzücü Kristof Milak imza attı. 200 metre kelebek stilde 21 yaşındaki Milak, altın madalyaya 1.51.25’lik derecesiyle ulaştı. Bu derecesiyle Milak, olimpiyat rekorunun da yeni sahibi oldu. Eski rekor 2008 Pekin’de 1.52.03’lük derecesiyle ABD’li efsane yüzücü Michael Phelps’e aitti. Macar sporcu aynı zamanda bu stilde, 2019’dan bu yana 1.50.73’lük zamanıyla dünya rekorunu da elinde bulunduruyor. “Madalya için değil, rekor için yüzüyordum” diyen genç yüzücü, yarış öncesi mayonun yırtıldığını belirterek, “Havuza girmeden 10 dakika yırtıldı. O anda dünya rekorunun gittiğini anladım. Odağımı kaybettim ve yapamayacağımı biliyordum” sözleriyle hayal kırıklığını anlattı.