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Balıkesirspor'un Yılport Samsunspor ve İstanbulspor maçları ertelendi
Koronavirüs vakaları nedeniyle TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un, Yılport Samsunspor ve İstanbulspor maçları ertelendi.
Pandemi nedeniyle maç iptalleri sürüyor. Pozitif vakaların fazlalığı nedeniyle Balıkesirspor'un Yılport Samsunspor ve İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşmalar ertelendi.
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