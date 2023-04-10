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Balıkesirsporlu taraftarlar, Akhisar'da kendi futbolcularına saldırdı

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#Futbol#Balıkesirspor#Uşakspor
Balıkesirsporlu taraftarlar, Akhisarda kendi futbolcularına saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 00:30

TFF 2'nci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Balıkesirspor'da teknik heyet ve futbolcular, Uşakspor yenilgisi sonrası kendi taraftarlarının saldırısına uğradı.

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TFF 2'nci Lig'de kümede kalma yarışını son derece yakından ilgilendiren maçta Uşakspor evinde önemli rakiplerinden Balıkesirspor'u 2-0 yenerek rahat bir nefes aldı.

Uşakspor, ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada ilk golü 53üncü dakikada Efecan ile kaydetti.

Ertuğrul 87'nci dakikada sahneye çıkarak çok kritik bir gole imza attı. Uşakspor mücadeleyi 2-0 kazanıp 25 puana yükseldi. Balıkesirspor ise 20 puanla ateş nattında kaldı.

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BALIKESİRSPORLU OYUNCULAR SALDIRIYA UĞRADI

Uşakspor'a kaybeden Balıkesirspor'da teknik heyet ve oyuncular, deplasman dönüşünde taraftarlarının saldırısına uğradı.

Balıkesirsporlu taraftarlar, kötü gidişat nedeniyle oyuncular ve teknik ekibin yemek yediği restorana girerek bazı oyunculara saldırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı oyunculara fiziksel temasta bulunulduğu görüldü.

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KULÜPTEN KINAMA MESAJI

Balıkesirspor'dan yayımlanan kınama mesajında, "TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 31. haftasında deplasmanda oynadığımız AFC Kablo Kanalları Uşakspor karşılaşmasının dönüşünde teknik heyetimize, futbolcularımıza ve personellerimize Manisa’nın Akhisar ilçesindeki Köfteci Ramiz’de yemek yediği esnada yapılan saldırıyı kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz." denildi.

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#Futbol#Balıkesirspor#Uşakspor

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