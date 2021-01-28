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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.01.2021 - 15:28 | Son Güncelleme:

Balıkesirspor'dan 4 transfer!

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Balıkesirspor'dan 4 transfer!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor, 4 oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, daha önce takımın formasını giyen Abdülkadir Özgen ve İbrahim Halil Çolak'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Balıkesirspordan 4 transfer

Açıklamada, Balıkesir ekibinin Sancaktepe FK'den David Deniz Kılınç ve Bursaspor'dan Sedat Dursun'u da sezon sonuna kadar renklerine bağladığı ifade edildi.

Balıkesirspordan 4 transfer

 

Balıkesirspordan 4 transfer

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