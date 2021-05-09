Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek'ten maç sonu itiraf! 'Tatil moduna girdiler'

Yusuf Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, ligde kalmayı garantiledikleri için oyuncularının motivasyonunun düşük olduğunu söyledi.

Takımın başına geçtiğinde 16 puana sahip olduklarını fakat daha sonra birlik ve beraberlikle ligde kalmayı garantilediklerini hatırlatan Şimşek, "Oyuncular ligde kalmanın mutluluğuyla fazla sıkmadılar. Nasıl söylesem. Kafada bitirdiler tatil moduna girdiler. Ben yine futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Artık bizim için lig bitti. Başkanımız çalışmalarını çapıyor. Şartlar uygun olursa burada devam edeceğiz. Görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.



- Hüseyin Eroğlu: "Şampiyonluğu elde etmek istiyoruz"



Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da kazandıkları için mutlu olduklarını bildirdi.

Play-off'a ligin hak eden 4 takımının kaldığını ifade eden Eroğlu, "Kazandığımız için mutluyum ama bundan sonraki play-off'un ilk maçı için hazırlıklara başlayacağız İnşallah orda da başarılı olmak istiyoruz. Türk gençleriyle neler yapabileceğimizi play-off'a kalarak gösterdik. Birinci bölüm bitti, ikinci bölümde de bu şampiyonluğu elde etmek istiyoruz." diye konuştu.