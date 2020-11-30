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Haber Giriş: 30.11.2020 - 19:23 | Son Güncelleme:

Balıkesirspor'da Kovid-19 pozitif sayısı 19'a ulaştı

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Balıkesirspor'da Kovid-19 pozitif sayısı 19'a ulaştı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'da 6 futbolcu ile 2 personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, pazar günü oynanan Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının ardından teknik heyet, futbolcular ve A takım personeline Kovid-19 testi yapıldı.

Açıklamada, sonuçlanan testlerde 6 futbolcu ile 2 personelde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

Kırmızı-beyazlılarda Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 14 futbolcu ve 5 personel olmak üzere 19'a yükseldi.

Balıkesirsporda Kovid-19 pozitif sayısı 19a ulaştı

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