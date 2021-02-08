Balıkesirspor'da forma giyen Taşkın Çalış kimdir, kaç yaşında?

25 Temmuz 1993 yılında dünyaya gelen Taşkın Çalış, Almanya'nın Wetzlar kasabasında doğmuştur. Taşkın Çalış, Alemannia Aachen altyapısında futbola başladı. Burada gösterdiği performansla birçok üst kademe takımının scout'u tarafından izlenmeye başlandı. Bunun üzerine Alman futbolunun köklü ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'un altyapısına transfer oldu. Burada oynamanın avantajıyla Türkiye genç millî takımlar için erken keşfedildi ve Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımı için ilk resmî karşılaşmasını 26 Ağustos 2009 tarihinde Portekiz U-17 A genç millî takımına karşı oynanan karşılaşmada giydi. Bu karşılaşma ardından düzenli olarak Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımında forma giymeye başladı.

Borussia Mönchengladbach'ta henüz as takım için görev almadan Türkiye Süper Lig ekiplerinin scoutları tarafından izlenmeye başlandı. 2011-12 sezonun başında Süper Lig'in köklü takımlarından Gaziantepspor'a 500.000 € transfer ücreti karşılığında transfer oldu. Gaziantepspor'la beş sezonluk sözleşme imzaladı. 2013-2014 ara transfer döneminde ise sözleşmesi feshedildi ve Bursaspor'un yolunu tuttu.

Mustafa Reşit Akçay'ın Akhisar Belediyespor'un teknik direktörlüğüne getirilmesinin ardından; 2014-2015 sezonunda Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'a transfer olmuştur. Şuanda Balıkesirspor forması giymektedir.