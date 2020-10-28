Balıkesirspor'da bir koronavirüs vakası!

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik heyetin, futbolcuların ve A takım personelinin Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, alınan sonuçlarda 1 personelde pozitif vakaya rastlanıldığı ve diğer tüm testlerin negatif çıktığı ifadesi yer aldı.

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