Balıkesirspor'da 5 ayrılık

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda Abdulhamit Yıldız, Abdulkadir Kayalı, Oğuzhan Aynaoğlu, Berat Aydoğdu ve Şahin Bayram’ın kadro dışı kaldığı belirtildi. Açıklamada, kadro dışı bırakılan futbolculara kulüp bulmaları ve transfer görüşmeleri gerçekleştirmeleri için izin verildiği belirtildi.