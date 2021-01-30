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Futbol
Haber Giriş: 30.01.2021 - 13:52 | Son Güncelleme:

Balıkesirspor'da 5 ayrılık

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Balıkesirspor'da 5 ayrılık
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TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor’da 5 futbolcu kadro dışı bırakılarak kendilerine kulüp bulmaları için izin verildi.

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda Abdulhamit Yıldız, Abdulkadir Kayalı, Oğuzhan Aynaoğlu, Berat Aydoğdu ve Şahin Bayram’ın kadro dışı kaldığı belirtildi. Açıklamada, kadro dışı bırakılan futbolculara kulüp bulmaları ve transfer görüşmeleri gerçekleştirmeleri için izin verildiği belirtildi.

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