Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek: 'Şımarmadan devam edeceğiz'

Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Futbolcularını tebrik eden Şimşek, "Hava şartları kötü olmasına rağmen halı sahada çalıştık, iyi çalışmışız ki bütün taktiklerimiz sahada uygulandı." ifadelerini kullandı.

Şimşek, oyuncularının kazanmak için her şeyi yaptığını anlatarak, şöyle konuştu:

"En son 46 yıl önce Bursaspor'u yenmişiz, çok fazla maç oynamamışız ama 46 yıl sonra galip gelmek bize nasip oldu. Herkesi kutluyorum, başkanımı, yöneticilerimi kutluyorum. Tüm kulüp olarak emek veriyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Bizi statta destekleyemiyorlar ama evlerinde televizyonun başında dualarıyla destekliyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum, yolumuz uzun. Biz engelleri yavaş yavaş aşmaya çalışıyoruz, çalışacağız da. Hiçbir zaman ayaklarımız havada gezmeyecek, yere sağlam basacak. Şımarmadan, aynı ciddiyet ve disiplinle maçlarımızı oynayıp kazanmaya devam edeceğiz."



- Mustafa Er: "Yükselişe geçeceğimizi ümit ediyorum"



Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er de Kovid-19 salgını nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ifade etti.

Er, fiziksel anlamda yetersizliklerinin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunu çok acil bir şekilde kapatmamız gerekecek. Bugün üst gruba yaklaşma anlamında çok ciddi bir avantaj kaybettik. Ancak önümüzde çok önemli iki maç oynayacağız. Bu iki karşılaşmayı da kazanıp, üst gruba yaklaşmak ve bu yarışın içinde olmak istiyoruz ki oyuncularımız bunu hak ediyor. Oyuncularıma da bunu söyledim. Bu noktadan sonra bırakacak bir durumumuz yok. Biz gül bahçesinde birbirimizi bulmadık ki zor günde terk edelim. Onlarla beraberiz, ben onlara çok güveniyorum. İnşallah perşembe akşamıyla beraber tekrar bir yükselişe geçeceğimizi ümit ediyorum."