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GeriFutbol Balıkesirspor Başkanı Ümit Arslan: "Yusuf Şimşek ve ekibine güveniyoruz..."
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.02.2021 - 13:13 | Son Güncelleme:

Balıkesirspor Başkanı Ümit Arslan: "Yusuf Şimşek ve ekibine güveniyoruz..."

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Balıkesirspor Başkanı Ümit Arslan: "Yusuf Şimşek ve ekibine güveniyoruz..."
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TFF 1. Lig'de son 3 maçından 7 puanla ayrılan Aydeniz Et Balıkesirspor'un kulüp başkanı Ümit Arslan, teknik direktör Yusuf Şimşek ve ekibine güvendiklerini bildirdi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 Şubat Perşembe günü deplasmanda Beypiliç Boluspor'u da yenerek yükselişlerini sürdürmek istediklerini söyledi.

Şimşek'in takımın başında çıktığı karşılaşmalarda Akhisarspor ve Bursaspor'u yendiklerini, Menemenspor ile berabere kaldıklarını hatırlatan Arslan, şöyle konuştu:

Balıkesirspor Başkanı Ümit Arslan: Yusuf Şimşek ve ekibine güveniyoruz...

"Son haftalarda rakibimiz olan takımlar ile mücadele ettik. Takımın başına getirdiğimiz Yusuf hoca ile şimdiye kadar çıktığımız hiçbir maçı kaybetmedik. Yönetim ve camia olarak Yusuf Şimşek ve ekibine güveniyoruz. Özveri ile çalışıyor. Futbolcular ona güveniyor ve söylediklerini her şeylerini ortaya koyarak sahada tam manasıyla gerçekleştiriyorlar. Biz de yönetim kurulu olarak prim anlamında üzerimize düşeni yapıyor, verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Yine bu süreçte maddi olarak bizlere destek veren Uğur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Öztürk'e teşekkür ediyorum."

 

Balıkesirspor Başkanı Ümit Arslan: Yusuf Şimşek ve ekibine güveniyoruz...

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