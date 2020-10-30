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Spor Arena
Haber Giriş: 30.10.2020 - 17:08 | Son Güncelleme:

Balıkesirspor Ankaraspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

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Balıkesirspor Ankaraspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
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TFF 1. Lig'de 8. haftanın açılış maçında Balıkesirspor, bugün sahasında Adanaspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Balıkesirspor Ankaraspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Emre Malok yönetecek.

Balıkesir temsilcisi ligde çıktığı 7 maçta 3 galibiyet 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Adanaspor'un ise 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 3 beraberliği bulunuyor.

Balıkesirspor Ankaraspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Balıkesirspor Ankaraspor maçı bu akşam saat 19.00'da TRT SPOR'dan canlı olarak yayınlanacak.

 

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