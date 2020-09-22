Balıkesirspor, Akhisarspor maçına hazırlanıyor! Savunma hataları...

Kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde teknik direktör Mesut Dilsöz yönetiminde antrenman yaptı.

Dilsöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akhisarspor'un ligin iyi takımlarından biri olduğunu söyledi.

Güzel bir maç olacağını öngördüklerini belirten Dilsöz, "Şu an parasal ve yönetimsel sorunlar olabilir ama oyuncularım üzerlerinde baskı olmadığı için sahada keyif veren, iyi bir oyun sergiliyor. Güzel bir maç olacak. Umarım bizim lehimize sonuçlanır." ifadelerini kullandı.

Dilsöz, ilk iki maçta savunmada fazlaca pozisyon hatası yaptıklarını aktardı.

Bir müsabakada rakibin tek atağında üç ayrı pozisyon hatası yaptıklarını vurgulayan Dilsöz, "Bu hataları asgariye indirmemiz gerekli. Bunu yapabilirsek sonuç çok net ortaya çıkacak. Ayrıca daha çok pozisyona girmeliyiz. Maçların seyircisiz oynanması nedeniyle taraftar baskısı olmuyor. Bu nedenle rahat oynamalı ve kazanarak yolumuza devam etmeliyiz." diye konuştu.

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