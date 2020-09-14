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Futbol
Haber Giriş: 14.09.2020 - 22:36 | Son Güncelleme:

Balıkesirspor, 3 puanla başladı

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Balıkesirspor, 3 puanla başladı
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TFF 1. Lig'in ilk haftasında Balıkesirspor, sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökmen Baltacı, Özcan Sultanoğlu

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Serdar Güncü, Cemal Emir Dede (Dk. 90 2 Berat Aydoğdu), Görkem Fidan (Dk. 86 Ümit Doğru), Kethevoama, Oltion Bilalli, Mahatma Otoo (Dk. 80 Emirhan Çakır), Emre Şahin, Nwankwo, Batuhan İşçiler, Francis Ezeh

Giresunspor: Onurcan Piri, Arda Kılıç, Mehmet Taş, Alperen Aydın, Saruhan Bolat (Dk. 70 Ahmet Yusuf İpekçi), Erol Can Akdağ, Atakan Doğanay Aygün, İshak Doğan, Muhammed Himmet Ertürk, Ertuğrul Şenlikoğlu, Fatih Yılmaz
Goller: Dk. 45 ve Dk. 74 Mahatma Otoo, Dk. 90 2 Cemal Emir Dede (Balıkesirspor), Dk. 90 3 Muhammed Himmet Ertürk (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Muhammed Himmet Ertürk, Dk. 36 Alperen Aydın (Giresunspor), Dk. 49 Serdar Güncü, Dk. 52 Görkem Fidan, Dk. 90 Oltion Bilalli (Balıkesirspor)

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