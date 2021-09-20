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Balıkesirspor 2-1 Ankara Keçiörengücü

#Balıkesirspor#Ankara#TFF
Balıkesirspor 2-1 Ankara Keçiörengücü

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Balıkesirspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yendi.

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Ankara Keçiörengücü, 27. dakikada Iskandarlı ile penaltı atışından yararlanamadı.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Emre Kargın, Emrah Ünal, Bersan Duran

Balıkesirspor: Vukovic, Sedat Dursun (Dk. 78 Ayberk Kaygısız), Doğa İşeri, Abdulkadir Özgen (Dk. 60 Bilali), Kore, Otoo (Dk. 46 Birol Parlak), Batuhan İşçiler, Hüseyin Karabey (Dk. 64 Bezjak), İbrahim Halil Çolak (Dk. 46 Oğuz Han Aynaoğlu), Kethevoama, Cumali Bişi

Ankara Keçiörengücü: Boran Güngör, Muharrem Cinan, Mehmet Tayfun Dingil, Ali Yavuz Kol, Ömer Uzun (Dk. 67 Hamza Gür), Ogün Bayrak (Dk. 90 1 Fatih Selimhan Solmaz), Vusal Iskandarlı (Dk 80 Djibrila), Ercan Yazıcı, Olawoyin, Pululu, Ackah

Goller: Dk. 32 Batuhan İşçiler, Dk. 85 Oğuz Han Aynaoğlu (Balıkesirspor), Dk. 76 Ali Yavuz Kol (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 11 Kore, Dk. 17 Hüseyin Karabey, Dk. 27 Vukovic, Dk. 85 Ayberk Kaygısız (Balıkesirspor), Dk. 39 Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü)

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#Balıkesirspor#Ankara#TFF