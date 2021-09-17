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BALda yeni sezon 30-31 Ekimde başlayacakBAL'da yeni sezon 30-31 Ekim'de başlayacak#Bölgesel Amatör Lig
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BAL'da yeni sezon 30-31 Ekim'de başlayacak

#Bölgesel Amatör Lig#Yeni Sezon#Tff
BALda yeni sezon 30-31 Ekimde başlayacak

Futbolda Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2021-2022 sezonu, 81 ilden 263 takımın katılımıyla 30-31 Ekim'de başlayacak.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, BAL'da 2021-2022 sezonu katılım başvuruları tamamlandı.

Bu sezon oynama hakkı olan 278 takımdan 263'ünün başvurusu kabul edildi. Katılacak takımların 249'u, geçen sezon BAL'da oynama hakkı olan takımlardan, 14'ü geçen sezon TFF 3. Lig'den düşen takımlardan oluşuyor.

BAL takımlarının 2021-2022 sezonunda müsabakalarını oynayacakları sahaların denetimi yapıldıktan sonra statünün yayınlanması, gruplandırma ve fikstür çekiminin yapılmasının ardından TFF Sağlık ve Bilim Kurullarının onayı doğrultusunda 30-31 Ekim tarihlerinde müsabakalar başlayacak.

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#Bölgesel Amatör Lig#Yeni Sezon#Tff